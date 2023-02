"Nous ne sommes pas dans une école" - Norris lance un avertissement à la FIA

Thibaud Comparot

Lundi 13 Février 2023 19:41

Lando Norris a mis en garde la FIA contre le risque de créer des "robots" pilotes de F1 si elle poursuit ses projets de répression de la liberté d'expression et des manifestations politiques.

Les amendements au Code Sportif International ont inquiété les pilotes par ce qui est perçu comme un pas en arrière par rapport aux dernières saisons.

En effet, la F1 avait fait des annonces en faveur de la diversité et de l'inclusion, notamment par le biais du mouvement "WeRaceAsOne" qui avait permis aux pilotes de prendre position pour la cause de leur choix.

Alors que Lewis Hamilton et Sebastian Vettel avaient ouvert la voie en menant des campagnes pour les causes les plus politiques, Norris, pilote McLaren, s'est illustré dans la sensibilisation à la santé mentale.

Mais avec une zone floue qui se forme maintenant autour des campagnes qui sont et ne sont pas autorisées à être mises en évidence sans le consentement écrit préalable de la FIA, un certain nombre de pilotes - y compris le double champion du monde Max Verstappen et le pilote Alfa Romeo Valtteri Bottas - ont réagi avec critique.

Ajoutant sa voix lors du lancement de la McLaren MCL60, Norris a déclaré : "Je pense qu'il est toujours très important qu'il soit clair qu'en tant que pilotes, nous pouvons toujours exprimer nos opinions".

"Je ne pense pas que la F1 ou les règles doivent aller dans le sens d'une limitation de ce que nous faisons, disons et influençons en tant que pilotes."

"Nous voulons seulement faire les choses pour le mieux, nous ne voulons pas l'utiliser de manière négative. Nous le faisons parce que nous avons des millions de fans, des millions de téléspectateurs que nous pouvons influencer, guider et utiliser pour les aider personnellement."

"Nous devrions pouvoir dire et faire ce que nous voulons, c'est ce qui nous définit, c'est ce qui fait de nous des êtres humains."

"Bien sûr, il doit toujours y avoir de bonnes raisons de le faire et c'est mieux quand, en tant que communauté, en tant que F1, nous nous présentons en tant que groupe et faisons des déclarations."

"Mais nous, les pilotes, devrions pouvoir avoir notre propre mot à dire sur tout en même temps."

"Tant que nous avons la liberté d'expression, c'est quelque chose que la F1 soutient, alors je suis heureux. Mais si les choses commencent à être bloquées et que nous ne pouvons même pas dire quoi que ce soit, alors personne ne voudra faire de médias ou quoi que ce soit."

"Vous ne pouvez rien dire, tout le monde va se transformer en robot et répéter les mêmes choses encore et encore."

Norris : Nous ne sommes pas à l'école

À la question de savoir s'il serait prêt à risquer des sanctions en faisant preuve d'ouverture lors de sa campagne, Norris a répondu : "Je ne sais pas quelle est la sanction, mais si c'est une amende ou quelque chose comme ça, je serai heureux de la franchir."

"J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de pression et qu'on en a dit assez pour que je fasse volte-face, mais je pense que la F1 a été claire sur ce qu'elle pense être acceptable et sur ce que nous devrions pouvoir faire en tant que pilotes - c'est ce que je maintiens."

"Nous ne sommes pas dans une école. Nous ne devrions pas avoir à poser des questions sur tout et dire 'pouvons-nous faire ceci, pouvons-nous faire cela ?' Je pense que nous sommes assez grands pour essayer de prendre des décisions intelligentes."

"Je pense que parfois les gens prennent des décisions stupides, mais cela arrive dans la vie."

"J'espère et je crois [qu'il y aura un revirement]. Suffisamment de pilotes ont dit des choses pour repousser un peu les choses", a conclu celui qui, accompagné d'Oscar Piastri, a levé le voile sur la nouvelle F1 de McLaren.