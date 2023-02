Alonso impressionné par Schumacher : "Il n’a jamais sous-performé"

Thibaud Comparot

Lundi 13 Février 2023 19:20

Pour Fernando Alonso, Michael Schumacher était un adversaire particulièrement redoutable car il ne connaissait pas de jours sans.

L’année 2023 verra les 18e et 17e anniversaires des Championnats du monde remportés par Fernando Alonso avec Renault en 2005 et 2006. Le Taureau des Asturies avait à cette époque mis fin à la domination de Michael Schumacher et Ferrari qui durait depuis 1999/2000. En 2006, en particulier, les deux pilotes avaient connu un affrontement qui s’était étalé jusqu’au dernier Grand Prix de la saison, au Brésil, qui avait vu Alonso emporter sa deuxième et, à ce jour, dernière couronne.

Stella - "Je peux dire que nos ingénieurs ont fait du bon travail"Lire plus

A 41 ans désormais, Alonso poursuit sa longue carrière avec une nouvelle aventure chez Aston Martin mais sans jamais oublier ce qui faisait la force de celui qui fut l’un de ses meilleurs rivaux : "Michael n'avait pas de mauvais jours", a-t-il ainsi expliqué sur le site officiel de son équipe à propos du septuple Champion du monde. "Michael n'a jamais sous-performé. C'est ce qui m'a le plus impressionné lorsque je suis arrivé en Formule 1 et surtout lorsque je me suis battu avec lui pour le championnat."

"Auparavant, dans toute ma carrière et dans différentes catégories, mes rivaux avaient des mauvais jours et il s'agissait de jours où vous pouviez capitaliser ; vous marquiez beaucoup plus de points qu'eux. Avec Michael, ça n'arrivait pas. Ferrari et lui étaient imbattables la plupart du temps, mais même lorsqu'ils n'avaient pas la voiture, les pneus ou quoi que ce soit d'autre dans la bonne fenêtre, Michael finissait toujours deuxième ou troisième."

Voici la nouvelle F1 de McLaren, la MCL60Lire plus

"Même après une mauvaise séance d'essais libres ou de mauvaises qualifications, vous trouviez toujours Michael sur le podium le dimanche. Il avait cette ténacité, cette volonté d'exploiter toutes les opportunités ; pour minimiser les dégâts les mauvais jours et maximiser les bons jours. Sa détermination était exceptionnelle."