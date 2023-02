Stella - "Je peux dire que nos ingénieurs ont fait du bon travail"

Thibaud Comparot

Lundi 13 Février 2023 18:33

En présence de Lando Norris, Oscar Piastri McLaren a dévoilé ce lundi la MCL60. La firme britannique aura à coeur en 2023 de remonter au classement général des constructeurs en F1.

La saison passée, McLaren avait recentré de nombreux problèmes avec la MCL37. Souhaitant s'appuyer sur les difficultés rencontrées en 2022, les monoplaces Papaye auront à coeur de concurrencer Alpine pour la quatrième place du classement des constructeurs.

Voici la nouvelle F1 de McLaren, la MCL60Lire plus

S'adressant aux médias après l'événement de lancement de la MCL60, Zak Brown, le PDG de McLaren, a déclaré : "Je pense que nous avons identifié les lacunes de la voiture de l'année dernière et que nous avons travaillé dur pour y remédier sur la voiture de cette année. " "Je pense que nous avons réussi la plupart du temps, mais nous savons qu'il y a encore quelques domaines dans lesquels nous ne sommes pas là où nous voulons être."

McLaren a également enregistré le départ d'Andreas Seidl ancien directeur d'écurie, remplacé par Andrea Stella.

Ce dernier a déclaré : "Je peux dire que nos ingénieurs ont fait du bon travail." "Ils ont été en mesure de réduire le poids de plusieurs éléments de la voiture. Donc, sur notre voiture, nous sommes en bonne position de ce point de vue. " "Et nous pouvons enfin laisser un peu plus d'espace pour l'orange et le blanc sur la voiture plutôt que de l'enlever jusqu'à la dernière goutte." "Honnêtement, je pense que toutes les équipes auront fait un bon pas. Nous devrions entendre moins parler de ce sujet alors que nous entrons dans la deuxième saison de ces nouvelles réglementations."