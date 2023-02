Verstappen ne gagnera pas facilement en 2023 - Tost

Thibaud Comparot

Lundi 13 Février 2023

Max Verstappen se lance à la conquête d'un troisième titre mondial en 2023, après l'avoir largement dominé la saison 2022. Franz Tost, directeur de l'écurie AlphaTauri, pense que la saison prochaine sera beaucoup plus difficile pour le Néerlandais et pense que les écarts avec ses rivaux se resserreront.

Après une saison 2022 dominée de la tête et des épaules, au cours de laquelle il a remporté pas moins de 15 des 22 courses, le pilote batave partira à nouveau à la chasse du titre mondial de 2023.

Quoi qu'il en soit, le double champion du monde sait qu'il devra faire face à la concurrence de Ferrari et de Mercedes, tandis que son coéquipier Sergio Pérez ne cache généralement pas non plus son intention de se battre pour le titre mondial.

Une plus grande proximité entre les écuries en 2023 ?

Selon Franz Tost, Max Verstappen devrait au moins se préparer à un parcours plus délicat vers le titre en 2023. Le patron de l'équipe AlphaTauri estime que l'ensemble du peloton sera beaucoup plus serré la saison prochaine que lors de la campagne précédente.

"Je pense que tout le peloton va se rapprocher. Bien sûr, les trois grandes équipes ont toujours un avantage en raison de leur infrastructure et de leur personnel. Mais je suis convaincu que les voitures seront beaucoup plus proches les unes des autres en 2023", a déclaré l'homme à la tête de la petite Scuderia.

Vers un sacre à Abu Dhabi ?

Mauvaise nouvelle, donc, pour Verstappen, estime-t-il. "L'année dernière, Verstappen a réussi à s'assurer du championnat assez tôt. Je ne pense pas qu'il y aura un pilote qui aura un tel avantage cette année et qui réussira à gagner si tôt. Je pense que c'est un combat qui va se poursuivre jusqu'à la fin de la saison. C'est aussi ce que tous les fans, les spectateurs et nous tous aimerions voir", a finalement déclaré le leader d'AlphaTauri.

La saison prochaine, AlphaTauri tentera, avec Yuki Tsunoda et Nyck de Vries, de faire oublier sa triste saison 2022. Avant-dernière au classement des constructeurs la saison passée, l'écurie de Faenza doit réagir pour ne pas se faire distancer par les écuries du milieu du plateau.