Thibaud Comparot

Lundi 13 Février 2023 12:08

Williams présente la vraie FW45, une semaine après avoir présenté ses nouvelles couleurs pour la saison 2023 de Formule 1.

Sept jours après avoir dévoilé une nouvelle livrée en partenariat avec Gulf, Williams a aujourd'hui présenté la FW45, version 2023. Cette même monoplace sera en piste cet après-midi avec d'effectuer un shakedown.

Williams a fait évoluer les pontons de sa monoplace, cherchant à imiter Red Bull et Ferrari, les références de la saison passée. Il était bien évidemment fort probable que les écuries de fond de grille tenter d'imiter les références de 2022. S'appuyant sur les designs Ferrari, Red Bull et Alpine, Williams pourra compter sur le soutien de Mercedes, son partenaire technique. En effet, la firme de Grove bénéficiera du moteur des flèches d'argent en 2023. Williams a également repensé son plancher, élément clé de l'aérodynamique en F1. Enfin, l'aileron avant de la FW45 a lui aussi évolué et semble s'inspirer du dessin de celui d'AlphaTauri et de Haas.

La FW45 sera présente en piste aujourd'hui sur le tracé de Silverstone afin de résilier un shakedown. Alexander Albon et Logan Sargeant seront aujourd'hui derrière le volant de la monoplace britannique. Ce shakedown est organisé dans le but de réaliser un tournage promotionnel. Alpine est elle aussi présente sur la piste de Silverstone pour engranger les tours avant de présenter sa prochaine monoplace, l'A523, le 16 février prochain.