EN DIRECT - Découvrez la nouvelle Aston Martin

Thibaud Comparot

Lundi 13 Février 2023 14:26

Aston Martin deviendra la septième équipe, après McLaren, à lancer sa nouvelle monoplace pour la saison 2023 de Formule 1. L'AMR23 sera placée entre les mains expertes de Fernando Alonso et de Lance Stroll.

La monoplace dans laquelle le double champion du monde de F1, Fernando Alonso et son coéquipier Lance Stroll vont courir a va être dévoilée ce soir. Aston Martin espère que L'AMR23 permettra à l'écurie de faire mieux qu'une septième place au classement des constructeurs.

La saison dernière, Aston Martin a terminé avec 55 points au compteur, soit 22 de moins qu'en 2021.

Sebastian Vettel, désormais retraité, en a récolté 37, contre 18 pour Stroll. La pression est donc forte sur Alonso qui doit combler le vide créé par le départ du très apprécié pilote allemand.

2023 sera une année importante pour Aston Martin et l'équipe espère que la nouvelle voiture donnera à ses pilotes une chance plus régulière de terminer dans les points à l'arrivée des Grand Prix.

Découvrez la nouvelle F1 d'Aston Martin, l'AMR23

Quand la voiture Aston Martin F1 sera-t-elle lancée en 2023 ?

La voiture sera dévoilée dans son usine de Silverstone ce lundi 13 février à 20h00 (heure française).

Le directeur de l'équipe, Mike Krack, est déjà impatient de voir les performances de la voiture et a laissé entendre ces derniers jours que les choses se mettaient bien en place avant le lancement.

"Je suis vraiment impatient de la voir bientôt sur la piste", a-t-il déclaré.

"La construction progresse vraiment bien. Nous avons mis le moteur en marche il y a deux jours, et maintenant, les derniers éléments se mettent en place."

Alonso se tient prêt avec Aston Martin

Le double champion du monde de Formule 1 attend avec impatience le début de cette nouvelle saison. Doyen de la grille en 2023, Fernando Alonso s'appuiera sur son expérience la saison prochaine pour mener sa nouvelle écurie vers les sommets de la F1. À 41 ans, l'ancien pilote Alpine n'a pas perdu de sa fougue et se tient prêt à performer avec l'écurie de Silverstone.

"Quoi que vous fassiez dans la vie, vous devez avoir cette compétitivité à l'intérieur de vous - vous devez avoir cette soif d'être le meilleur. J'ai cette faim depuis que je suis enfant. J'essaie toujours de battre tout le monde dans tout ce que je fais."

"Qu'il s'agisse d'une course, d'un match de tennis, d'un jeu de cartes ou autre, il s'agit de gagner. Il s'agit de profiter de vos forces et d'utiliser les faiblesses de votre adversaire contre lui. Si je ne peux pas les battre avec le plan A, je passe au plan B. Si le plan B ne fonctionne pas, je passe au plan C. Je dois toujours battre celui qui est devant moi."

"Il y a des pilotes qui sont dans une forme incroyable en ce moment et je les respecte tous. Chaque pilote sur la grille est très talentueux, mais je fais aussi partie de ce groupe et chacun dans ce groupe a des forces et des faiblesses différentes. C'est la façon dont vous utilisez ces forces et faiblesses qui vous distinguent", a conclu le nouveau coéquipier de Lance Stroll chez Aston Martin.