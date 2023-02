Abu Dhabi 2021 - Japon 2022 : "Ces choses ne devraient pas arriver"

Thibaud Comparot

Stefano Domenicali estime que des situations comme les Grands Prix d’Abu Dhabi 2021 et du Japon 2022 ne doivent plus se produire.

Au cours des deux dernières saisons, les Grand Prix qui ont vu l’attribution du titre mondial à Max Verstappen ont été marqués du sceau de la controverse. A Abu Dhabi, en 2021, la direction de course a enfreint certaines règles afin de permettre un ultime tour sous drapeau vert, ce qui avait offert au Néerlandais le titre alors qu’il avait été dominé tout au long de la course par Lewis Hamilton. Lors de l’épreuve de Suzuka, l’an passé, si Verstappen était cette fois garanti d’être sacré, l’application correcte d’une règle mal écrite avait grandement surpris.

Interrogé sur Sky Sports au sujet de ces deux situations pour le moins gênantes dans le cadre d’un Championnat du monde qui surfe sur une grande vague de popularité, le PDG de la F1 Stefano Domenicali s'est montré clair : "Ces choses ne devraient pas arriver. Et, pour l'intérêt du sport, nous devons nous assurer que chacun fait son travail."

Depuis Abu Dhabi, la FIA a travaillé à une refonte de la direction de course et de son fonctionnement, les premières décisions ayant été prises avant la saison 2022. Ces décisions n’ont pas empêché une campagne de nouveau marquée par des polémiques en tout genre. Ces dernières semaines, le dernier étage de la fusée a été lancé avec l’arrivée de Steve Nielsen, qui vient de la F1, au poste de directeur sportif de la FIA.

Pour Domenicali, c’est une preuve de la collaboration « très étroite » entre l'instance dirigeante et le détenteur des droits commerciaux. Toujours pour Sky Sports, il ajoute : "Il est important que nous ayons des gens qui comprennent le besoin, pour nous tous, de travailler pour que le sport soit superbe. Et nous savons qu'il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet, et qu'il est très important d'avancer."

"Nous comprenons ce qu'est la FIA, ce qu'est la FOM. Nous avons la Formule 1. La Formule 1 est une marque et la crédibilité de cette marque est tout à fait liée au fait que chacun doit faire un travail parfait dans le rôle qu'il a."