Tsunoda : "Je suis définitivement plus en contrôle"

Emmanuel Rolland

Lundi 13 Février 2023 10:14

Le pilote japonais, qui se prépare à disputer sa troisième saison en F1 avec AlphaTauri, estime qu'il a est un pilote différent qu'à ses débuts.

Formant l'un des binômes les plus iconiques du plateau de la Formule 1 en 2021 (année de ses débuts) et en 2022 avec Pierre Gasly chez AlphaTauri, Yuki Tsunoda a été reconduit pour une troisième saison au sein de l'équipe de Faenza, alors que son équipier français s'en ira défendre les couleurs d'Alpine cette année.

De Vries : "Je suis encore un rookie"Lire plus

En deux saisons en Formule 1, Yuki Tsunoda a connu pour meilleur résultat une quatrième place lors du fameux Grand Prix d'Abu Dhabi 2021.

Mais Yuki Tsunoda s'est également fait connaître pour son mental quelque peu friable, notamment lors de ses débuts dans la discipline, qui l'ont amené à commettre plusieurs erreurs en piste.

Aujourd'hui, alors qu'il aborde sa troisième saison en F1 chez AlphaTauri, Tsunoda, qui se prépare à cohabiter avec un nouvel équipier en la personne de Nick De Vries, veut se positionner en fer de lance pour son équipe, et assure que son expérience lui a permis de mûrir en tant que pilote, et lui permettra d'être plus consistant lors des Grands Prix à venir.

"Je suis à un niveau complètement différent maintenant, même si j'ai conservé les bons aspects de ma première année", explique Tsunoda. "Mais maintenant, je suis définitivement plus en contrôle, plus impliqué avec l'équipe en ce qui concerne le développement de la voiture et j'agis aussi différemment, ayant appris beaucoup de choses, pas seulement en matière de course mais aussi dans ma vie à l'extérieur de la piste."

"Même cela a un effet positif sur ma façon de courir. J'avais sous-estimé ce qui était impliqué, mais maintenant j'ai compris les choses qui sont vraiment importantes."