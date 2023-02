De Vries : "Je suis encore un rookie"

Emmanuel Rolland

Lundi 13 Février 2023 09:02

Malgré un pedigree de champion dans plusieurs disciplines majeures, et une expérience en Grand Prix réussie avec Williams, Nick De Vries insiste sur le fait qu'il doit être considéré comme un pilote débutant, alors que sa nouvelle écurie Alpha Tauri a lancé sa saison 2023 ce vendredi à New York.

Champion de Formule 2 en 2019, champion de Formule E en 2021, Nick De Vries a dû patienter avant d'avoir sa chance en Formule 1.

Le pilote néerlandais, sous le giron de l'équipe Mercedes jusqu'à l'an passé, a décroché son billet de titulaire en F1 pour 2023, suite à une pige effectuée de façon improvisée et à la dernière minute lors du Grand Prix d'Italie en septembre dernier.

Remplaçant alors au pied levé Alex Albon, opéré de l'appendicite en urgence, lors des premiers essais à Monza – alors qu'il était présent dans le paddock italien en tant que pilote de réserve Mercedes -, De Vries a frappé les esprits en se montrant rapidement à l'aise au volant de la Williams, dominant constamment Nicholas Latifi, et concluant à la 9e place de son premier Grand Prix

Une performance qui lui a valu d'être recruté par Red Bull et placé chez Alpha Tauri, en remplacement de Pierre Gasly en partance pour Alpine pour la saison 2023.

Nick De Vries, qui épaulera ainsi Yuki Tsunoda chez Alpha Tauri, arrive fort d'une solide réputation et d'une belle expérience, lui qui a eu de surcroît l'occasion de prendre part à des essais libres sur la Mercedes, mais également sur l'Aston Martin (ce même week-end décisif de Monza), puis sur l'Alpha Tauri en fin d'année.

Mais le natif de Sneek, aux Pays-Bas, insiste sur le fait qu'il se considère encore comme un pilote débutant dans la discipline, même s'il dispose d'un bagage autrement plus conséquent que les autres débutants du plateau 2023, Oscar Piastri (McLaren) et Logan Sargeant (Williams).

"Je dirais que je suis encore un rookie", commente Nick De Vries. "Evidemment, j'ai eu le privilège de piloter de nombreuses voitures différentes, mais je pense que les avantages ne se résument pas tant au temps de piste, car en fait, c'était très limité."

"En dehors de trois tests de rookie - deux chez Mercedes, un avec la Scuderia AlphaTauri - je n'ai pas fait de tests appropriés. Les EL ont été une excellente opportunité et expérience pour me démarquer lors d'un week-end de Grand Prix. "Cela apporte une pression très différente lorsque vous effectuez une journée complète de tests, car vous disposez de très peu de temps. C'est une opportunité de se montrer mais également, il y a plus à perdre qu'à gagner donc c'est sûr que c'est une bonne expérience à avoir."

Malgré tout, Nick De Vries, 28 ans, reconnaît que son expérience dans les diverses disciplines où il s'est illustré pourrait constituer un avantage intéressant.

"Je pense qu'avoir l'expérience d'avoir travaillé avec différentes équipes dans différents environnements apportera beaucoup de valeur", continue-t-il, "mais en termes de piste pure et de temps de course, je pense que j'ai moins que les autres recrues de cette année", a-t-il déclaré".

"Cependant, je suis un peu plus âgé et j'ai eu l'opportunité de courir dans différents championnats, donc c'est un niveau d'expérience qui apporte une certaine valeur."