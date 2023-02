Découvrez quel pilote de F1 est le plus amoureux de Monaco

Thibaud Comparot

Dimanche 12 Février 2023 09:41

Voici le pilote prêt à défendre à tout prix le Grand Prix de Monaco de Formule 1.

Menacé de disparaitre du calendrier, le Grand Prix de Monaco de F1 a finalement été prolongé jusqu'en 2025.

Monaco constitue la course que tous les pilotes veulent remporter. Parmi les vainqueurs de l'épreuve, l'Australien Daniel Ricciardo estime que le circuit de Monte-Carlo représente le mieux la discipline reine du sport automobile.

"C'est assez simple", a expliqué Ricciardo au Late Show aux États-Unis. "En termes d'expérience de pilotage, Monaco représente le joyau de la couronne."

"C'est une course incontournable et la remporter est si prestigieux... Monaco, c'est glamour. Si vous pensez à la F1, vous pensez à Monaco, à ses yachts, aux célébrités et bien sûr à la course. Cette épreuve va subsister."

"J'adore aussi Austin, et je ne dis pas ça uniquement parce que je suis dans une émission américaine. Le circuit est génial et l'ambiance y est fantastique. C'est clairement une course à laquelle je pourrais assister en tant que fan."

"C'est bien que la F1 fonctionne à présent ici. Oui, Netflix y est pour quelque chose mais je pense que ça ne pouvait que fonctionner, même sans eux : si vous faites les choses correctement, cela a forcément un impact majeur, tôt ou tard. Ce n'était qu'une question de temps et Drive to Survive a simplement été un accélérateur."