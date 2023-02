Voici ce qui s'est passé il y a 10 ans chez Mercedes...

Thibaud Comparot

Dimanche 12 Février 2023 10:43

L'histoire de l'équipe basée à Brackley a radicalement changé il y a dix ans de cela.

Retour en 2013 : en provenance de Williams, où il était pourtant actionnaire, Toto Wolff devient le nouveau directeur de l'écurie Mercedes, présente en F1 sous ce nom depuis 2010 et la reprise de Brawn GP, sacrée l'année précédente.

Les pontes de Mercedes ont flairé le bon coup, malgré la présence en leurs rangs de l'un des ingénieurs les plus appréciés de la discipline en la personne de Ross Brawn.

La cohabitation Brawn - Wolff ne durera pas longtemps, l'homme d'affaires autrichien démontrant tout de suite son efficacité à la tête d'une équipe d'usine. Avec Wolff, Mercedes a un plan : celui de tout gagner.

En coulisse, les ingénieurs de Brackley et de Brixworth travaillent plus dur que jamais : un an plus tard sera en effet introduit le nouveau moteur V6 turbo hybride en remplacement du V8 atmosphérique. Et les ambitions de la marque à l'étoile sont claires : produire la meilleure unité de puissance et ainsi démontrer son savoir-faire en atomisant la concurrence dès 2014.

Pour y parvenir, Mercedes cherche à former une véritable "dream team" et a fait appel à son directeur non exécutif, Niki Lauda, qui, pendant ce temps, est parvenu à convaincre Lewis Hamilton de rejoindre les rangs du constructeur allemand.

La décision du britannique est critiquée dans la presse : le champion du monde 2008 a tout appris de la course avec McLaren, une équipe toujours au top en 2012 et qu'il décide pourtant de quitter.

C'est pourtant l'une des décisions les plus intelligentes de l'histoire de la F1, compte tenu de la suite des événements.

2013 débute : la W04 n'est pas au niveau de la Red Bull mais permet tout de même à Mercedes de retrouver le goût de la victoire. La suite est connue : tandis que McLaren dégringole sans Hamilton, le duo Wolff-Hamilton parviendra à réaliser l'incroyable performance d'empiler huit championnats du monde des constructeurs consécutifs entre 2014 et 2021, sans compter les sept titres pilotes de rang (six pour Hamilton, un pour Rosberg). Du jamais vu.