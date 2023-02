Classement : le top des dix dernières années de Lewis Hamilton

Thibaud Comparot

Dimanche 12 Février 2023 08:39

Voilà 10 ans, Lewis Hamilton rejoignait Mercedes pour fonder l'une des associations les plus victorieuses de l'histoire de la F1.

À l'époque, le présentateur TV Jeremy Clarkson avait comparé le voyage d'Hamilton de McLaren à Mercedes à un transfert de Manchester United à West Ham...

Voyons à quel point... il s'est trompé.

10. 2022 : sixième au championnat

Le Britannique n'a clairement pas démérité au cours de l'année dernière mais la W13 ne lui a pas permis de réaliser grand chose, hormis quelques podiums. Pas de victoire et une sixième place finale, cela fait mal aux statistiques du septuple champion du monde.

9. 2013 : quatrième au championnat

À l'opposé de cette décennie, le début du mariage entre Mercedes et Hamilton s'annonçait peu évident car l'équipe de Brackley était en pleine reconstruction. Cela s'est traduit cette année-là par une seule victoire et cinq podiums.

8. 2016 : deuxième au championnat

Battu par Nico Rosberg, Hamilton était parvenu à épuiser mentalement son coéquipier au point de le pousser à quitter la F1, et il a aussi perdu le titre en bonne partie à cause de la fiabilité. Néanmoins, il avait mal débuté sa saison, avait dû courir après Rosberg et avait été pris dans deux accidents avec son équipier, en Espagne puis en Autriche. Peut mieux faire.

7. 2017 : champion du monde

Sans le doute pas le titre le plus difficile à conquérir pour Hamilton qui, une fois débarrassé de la menace Ferrari, a géré le championnat en bon père de famille. De quoi dégoûter d'emblée son nouvel équipier, Valtteri Bottas, totalement impuissant face à la machine de guerre britannique.

6. 2018 : champion du monde

Une saison assez ressemblante à 2017, mais il a eu davantage de fil à retordre avec Sebastian Vettel, très présent et en tête du championnat jusqu'au Grand Prix d'Allemagne où il avait chuté.

5. 2014 : champion du monde

Le premier titre conquis avec Mercedes lors de la première année de domination de l'équipe grâce à l'introduction du V6 turbo hybride. Un modèle du genre, car le combat avec Rosberg fut intense - tout le monde se souvient du fameux duel à Bahreïn. Hamilton remporta finalement le titre lors de la dernière course à Abu Dhabi, historique elle aussi puisqu'elle fut la seule à distribuer le double des points.

4. 2019 : champion du monde

413 points - un record absolu jusqu'en 2022 -, 11 victoires et 17 podiums alors que Ferrari et Red Bull avaient nettement repris du poil de la bête : une saison impressionnante lors de laquelle Hamilton n'a décroché "que" cinq pole positions. En course, il fut monstrueux en 2019.

3. 2015 : champion du monde

Que dire alors de 2015 ? Zéro suspense au championnat, d'accord. Mais voyons pour quelle raison : Hamilton, avec Rosberg à ses côtés, est parvenu cette année-là à remporter plus de la moitié des courses du calendrier et n'a manqué que deux podiums.

Shovlin : Hamilton est un ’bien meilleur perdant’ que les autres pilotes de F1Lire plus

59 points d'avance sur un Rosberg totalement dans les cordes : sans doute la plus grande domination d'Hamilton en F1 compte tenu du niveau intrinsèque de l'adversité.

2. 2020 : champion du monde

Une saison particulière, écourtée en raison de la pandémie de Covid-19. En 17 courses, Hamilton a triomphé 11 fois et a loupé un Grand Prix à cause du virus.

Cette année-là, Hamilton s'est aussi révélé au monde en intensifiant ses combats pour l'égalité et l'inclusion. Le champion faisant parler de son sport dans toutes les sphères de la société était définitivement né.

Tout le monde a également en mémoire le Grand Prix de Turquie lors duquel il est allé conquérir seul, à la force du poignet, son septième et dernier titre en date.

1. 2021 : deuxième au championnat

Hamilton n'a finalement pas remporté le titre, mais un pilote a-t-il déjà été aussi performant dans l'histoire de ce sport ?

Cruellement défait à Abu Dhabi suite aux décisions controversées de Michael Masi, le septuple champion s'est montré exceptionnel dans la défaite au terme d'un combat haletant.

La Red Bull était sans doute supérieure à la Mercedes cette saison-là, mais Hamilton a fait parler toute son expérience pour tenir tête à Max Verstappen, qui a parfois dû franchir les limites afin de lui tenir la dragée haute.

Une voiture de sécurité employée de façon absurde est venue gâcher une saison incroyable entre ces deux grands champions. L'avenir nous dira si Hamilton se montrera capable de retrouver le niveau atteint à cet instant.