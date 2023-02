Verstappen a piloté la RB19 : voici ses premières impressions

Thibaud Comparot

Samedi 11 Février 2023 16:36

La Red Bull RB19 a effectué son shakedown ce vendredi à Silverstone.

L'écurie championne du monde a ainsi pu procéder au déverminage de sa monoplace 2023 en plus d'effectuer un tournage promotionnel à l'occasion de ce test de 100 kilomètres maximum.

Mise à part une brève vidéo, Red Bull n'a diffusé aucune image officielle mais Max Verstappen a lui accepté de livrer ses premières impressions au volant de sa nouvelle voiture.

"J'ai piloté la RB19 pour la première fois", a déclaré le Néerlandais. "Ce n'est évidemment qu'une journée de tournage promotionnel mais bon, j'ai eu une bonne première impression."

"Tout a fonctionné comme prévu et tout s'est bien déroulé. C'était fluide, et c'est exactement ce que vous espérez lorsque vous prenez part à ce genre de journée. Je suis maintenant impatient de me rendre à Bahreïn."

C'est en effet là qu'auront lieu les essais hivernaux, quelques jours avant la première course de la saison sur le tracé de Sakhir.