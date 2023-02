Lewis Hamilton est devenu une idole pour beaucoup, et il en va de même pour son coéquipier chez Mercedes, George Russell.

George Russell a été promu chez Mercedes la saison dernière et a connu une première année couronnée de succès avec les Flèches d'argent.

Si concourir en tête de chaque course est un rêve en soi, l'année de Russell a été encore meilleure, car il a pu faire équipe avec une des légendes de la Formule 1, Lewis Hamilton, septuple champion du monde.

Se référant à une photo de George Russell enfant et de Lewis Hamilton au début de sa carrière, le jeune homme de 24 ans a déclaré : "Je me souviens de ce jour comme si c'était hier, et nous voilà coéquipiers en Formule 1, ensemble."

"C'était, évidemment, le début de sa carrière. Oui, le temps passe vite. C'est ce que je ressens quand je vois ça."

"Ce que je ressens quand je vois cette photo, c'est un rappel de la rapidité avec laquelle la vie passe et de la nécessité de chérir chaque moment, chaque jour."

Le jeune britannique a terminé devant Lewis Hamilton au classement des pilotes la saison dernière après avoir obtenu sa première victoire en F1 au Brésil, tout en terminant également devant Carlos Sainz, pilote de la Scuderia Ferrari.

