La FIA n'accorde pas le statut de "nouveau" motoriste à Red Bull Powertrains

Thibaud Comparot

Vendredi 10 Février 2023 19:23

Ford et Red Bull Powertrains devraient devenir un "nouveau" motoriste en Formule 1 à partir de 2026. Pourtant, la FIA ne veut pas désigner le projet de Red Bull comme un nouveau motoriste à part entière en raison de ses liens avec Honda.

La rumeur planait depuis un certain temps, mais l'Américain Ford revient officiellement en Formule 1. Par le passé, la marque automobile américaine produisait déjà des moteurs pour la catégorie reine. Plusieurs équipes de Formule 1 étaient équipées de groupes moteurs Cosworth à l'époque des V10. La dernière fois que Ford a opéré sous son propre nom, c'était avec l'équipe Jaguar, ce qui remonte à 2004.

Ils reviennent donc aujourd'hui dans le cadre d'un partenariat avec Red Bull Powertrains. Red Bull veut devenir la seule équipe, avec Ferrari, à développer le moteur et le châssis au même endroit.

Les liens entre Red Bull et Honda

Cependant, Red Bull Powertrains et Ford ne seront pas désignés comme de nouveaux motoristes à part entière par la FIA lorsqu'ils feront leur entrée en 2026. La décision est prise de n'accorder qu'un statut partiel au projet, rapporte Motorsport.com. Tout ceci est principalement dû au fait que Honda maintient toujours des liens avec Red Bull en coulisse et qu'il est difficile de savoir dans quelle mesure l'équipe autrichienne bénéficie toujours des informations et des sources du motoriste japonais. Après avoir soumis des documents prouvant les liens à la FIA, celle-ci a décidé d'accorder une allocation partielle sur la base de ces informations.

l'incidence financière pour Red Bull-Ford

Cela inclut le fait par exemple que Red Bull Powertrains développe actuellement les batteries pour les moteurs Honda, et qu'ils disposent donc déjà d'informations de premier ordre par rapport aux nouveaux constructeurs, comme Audi. Le fait de ne pas obtenir la nomination complète de la FIA comporte des inconvénients financiers. Les nouveaux fabricants de moteurs, tels qu'Audi, seront autorisés à dépenser 10 millions de dollars supplémentaires en plus du plafond budgétaire en 2023 et 2024, et 5 millions de dollars en 2025. Red Bull Powertrains n'obtient qu'un engagement de 90 %. Au total, ce sont 1 million de dollars de dépenses supplémentaire en moins pour 2023 et également 2024, ainsi que 0,5 million pour 2025, et 1,5 million d'investissements possible en moins sur les trois années.