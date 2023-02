Albon s'inquiète pour la liberté d'expression en F1

Thibaud Comparot

Samedi 11 Février 2023 10:32

Alex Albon se dit préoccupé par l'interdiction faite aux pilotes de publiquement prendre position sur des sujets importants.

Comme d'autres avant lui au cours des dernières semaines, Alexander Albon a fait part de son inquiétude devant la décision de la FIA d'interdire "la formulation générale et l'affichage de déclarations ou de commentaires politiques, religieux et personnels", selon la dernière version du Code sportif international. Le pilote Williams attend une mise au point de l'instance internationale mais estime que la liberté d'expression doit être protégée, y compris pour l'ensemble des pilotes de la grille.

Alonso attend avec impatience le début de saison au volant de l'AMR23Lire plus

"Nous avons besoin de clarté de la part de la FIA sur ce qu'ils essaient de nous dire", a réagi Alex Albon sur cette question. "Personnellement, j'ai du mal à comprendre ça, même pour vous [les journalistes] c'est peut-être pareil. Nous soutenions vraiment We Race As One notamment, et il semble que la FIA tente de s'en éloigner. Alors il faut voir. Il est clair que le dialogue doit être ouvert quant à ce qu'ils essaient de faire. Bien sûr, il faut que nous puissions nous exprimer librement dans une certaine mesure. Je suis sûr que nous aurons plus tard de la clarté sur ce qu'ils essaient vraiment de dire."

"L'engagement que nous avons vis-à-vis de nos fans et des gens qui regardent la Formule 1… Beaucoup de gens viennent nous voir et nous considèrent comme des porte-parole des problèmes du monde entier. Je pense vraiment que les pilotes ont la responsabilité de sensibiliser les gens à ce genre de situation."

S'il n'a pas directement évoqué le sujet avec d'autres pilotes du plateau, cela ne devrait pas tarder alors que le début de saison se profile avec les essais hivernaux à la fin du mois à Bahreïn.

Verstappen n'a pas encore vu la RB19 : "Je me fiche de ce à quoi elle ressemble"Lire plus

"À vrai dire, je n'ai pas trop parlé de cette situation avec le reste de la grille, mais je pense que nous sommes tous inquiets", avance le pilote Williams. "Je sais – vous le savez aussi – qu'entre la Formule 1 et la FIA… ils essaient de tout rassembler avec la même communication. Pour l'instant, il y a un peu de confusion… C'est tout ce que je vais dire sur le sujet."