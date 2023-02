Calum Ilott : "Red Bull, c'était très particulier…"

Thibaud Comparot

Vendredi 10 Février 2023 18:22

Calum Ilott a de loin préféré son expérience dans l'académie Ferrari que dans celle de Red Bull.

Présentant la particularité d'être passé par deux programmes pour jeunes pilotes en Formule 1, Callum Ilott peut se permettre de comparer entre son expérience chez Red Bull puis celle chez Ferrari. De loin, le pilote britannique aujourd'hui âge de 24 ans garde un meilleur souvenir de son passage à Maranello que de celui à Milton Keynes.

VIDEO : Alfa Romeo crée la surprise avec une C43 revue à BarceloneLire plus

"Red Bull, c'était très particulier", révèle-t-il dans un entretien diffusé par le podcast Formula Scout. "Il y a untel qui dit par exemple : 'Tu vas faire ceci et tu vas faire cela, bonne chance'. Ce n'est évidemment pas aussi simple que ça, mais c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti. Et il y avait du feedback de temps en temps. À la FDA, on rejoint les autres jeunes, on nous dit ce qu'on fait, on nous donne notre programme d'entraînement. On le fait ensemble, ça ressemble un peu plus à une famille."

"Vous savez, avec Red Bull, j'allais rarement à l'usine, alors que chez Ferrari, je vivais à l'usine. Cela permettait de voir toutes ces choses-là, et c'était une sorte d'exercice d'apprentissage car la FDA changeait en interne. C'était donc un peu plus une aventure : que m'apportent-ils en tant que pilote ? Ce que l'on faisait, tout cela changeait d'une année sur l'autre."

Verstappen assure qu'il n'y a pas de problème avec HamiltonLire plus

Callum Ilott a clairement eu le sentiment qu'il pouvait davantage faire valoir son opinion au sein de l'académie Ferrari.

"Chez Red Bull, en somme, on me disait : 'Tu vas rouler chez Carlin en F3'. Avec Ferrari, je prenais beaucoup de décisions moi-même avec les équipes. Bien sûr, il faut qu'ils soient d'accord, mais ce n'était pas comme s'ils faisaient les choses pour moi. Je leur disais : 'Voici les opportunités que j'ai, qu'est-ce que vous en pensez ?'. Ils me donnaient leur opinion et je répondais : 'D'accord, mais à mon avis, etc…'"