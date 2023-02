Verstappen n'a pas encore vu la RB19 : "Je me fiche de ce à quoi elle ressemble"

Thibaud Comparot

Samedi 11 Février 2023 08:01

La semaine dernière, Red Bull Racing a présenté en grande pompe sa nouvelle monoplace pour la saison 2023 de F1. Cependant, on ne nous a pas montré la vraie RB19, mais un ancien modèle habillé de la nouvelle livrée. Max Verstappen révèle que lui non plus n'a pas encore vu la vraie F1 autrichienne.

La semaine dernière, lors d'une présentation particulièrement soignée, Red Bull a levé le rideau sur la RB19 à New York. Nous avons au moins pu voir la "nouvelle" livrée. Elle n'était d'ailleurs pas si nouvelle, puisqu'il s'agissait en grande partie de la même livrée que l'année dernière.

Une petite déconvenue pour les fans, mais ils peuvent se consoler en se disant que même le double champion du monde n'a pas encore vu la vraie RB19. Le Batave l'a révélé après l'événement dans une conversation avec RacingNews365 et d'autres. Selon ses dires, ça n'a pas grande importance.

Verstappen n'a pas encore vu la RB19

Des modifications auront certainement été apportées à la RB19 par rapport à la monoplace de l'année dernière. "Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas encore vu la nouvelle voiture", a-t-il déclaré. "Je n'ai parlé que de l'effet des améliorations de performances sur les temps au tour et sur les sensations (dans le simulateur, NDLR)", explique-t-il.

Le look de la RB19 n'intéresse pas Verstappen

Ainsi, le look de la RB19 est également encore un mystère pour Verstappen, mais cela lui convient. "Je n'ai pas encore vu d'images ou de rendus ou quoi que ce soit de ce genre. Mais je ne suis pas non plus intéressé par ce genre de choses. Je veux juste une voiture rapide. De plus, je ne me soucie pas du tout de l'apparence de la voiture", a conclu le Néerlandais.