VIDEO : Alfa Romeo crée la surprise avec une C43 revue à Barcelone

Thibaud Comparot

Vendredi 10 Février 2023 17:12

Ce vendredi, Alfa Romeo a pour la première fois envoyé la C43 sur la piste pour un shakedown à Barcelone. On remarque immédiatement qu'un certain nombre de détails qui avaient été relevés lors de la présentation de la C43 ne sont plus présents sur la monoplace.

Le 7 février, l'écurie suisse a été la quatrième équipe à présenter sa nouvelle machine pour la saison prochaine. La C43 a été accueillie avec enthousiasme par de nombreux fans. En effet, l'équipe de Valtteri Bottas et de Zhou Guanyu a choisi de se lancer dans la bataille avec une nouvelle livrée pour la prochaine saison de Formule 1. La palette de couleurs de la C43 se compose essentiellement de rouge et de noir, complétés par des nuances de blanc. Alors que ces dernières années, le blanc a dominé.

Le plancher spécial de la C43

Outre la livrée, de nombreux fans ont rapidement remarqué autre chose : le plancher de la C43. En effet, les deux côtés du plancher étaient divisés en neuf sections distinctes sur les photos et sur le modèle d'exposition. À première vue, il semble avoir été développé pour influencer le flux d'air sous la voiture, mais il reste à voir si nous le reverrons une fois la saison commencée.

Alfa Romeo en shakedown à Barcelone

En effet, Alfa Romeo est présente à Barcelone ce vendredi pour effectuer un shakedown avec la C43. En résumé, un shakedown est un court essai pouvant aller jusqu'à 100 kilomètres avec des pneus spéciaux de Pirelli, afin de vérifier que tous les systèmes essentiels fonctionnent (en toute sécurité) et que le conducteur est à l'aise dans le cockpit. Alfa Romeo a partagé une vidéo montrant la C43 sortant de la voie des stands, mais ici les parois spéciales du plancher ne sont clairement pas présentes. Reste donc à savoir si Alfa Romeo a voulu jouer des tours à la concurrence lors de la présentation, ou si nous verrons bientôt le plancher spécial revenir sur la voiture.