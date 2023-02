Thibaud Comparot

Max Verstappen espère décrocher une nouvelle fois le titre mondial en 2023 et selon les bookmakers et Kevin Magnussen, il est le grand favori pour remporter à nouveau la couronne.

Max Verstappen, après avoir dominé la saison 2022 de la tête et des épaules, remportant 15 des 22 courses, va repartir à la chasse au titre mondial en 2023.

Quoi qu'il en soit, le double champion du monde sait qu'il devra faire face à la concurrence de Ferrari et de Mercedes, tandis que son coéquipier Sergio Pérez ne cache pas non plus son intention de se battre pour le titre de champion du monde.

Pendant ce temps, le Néerlandais a été très occupé à préparer la nouvelle saison en travaillant sa condition physique ainsi que son pilotage sur son simulateur. Dans quelques semaines, les essais hivernaux se dérouleront à Bahreïn et une semaine plus tard, ce sera déjà l'heure du premier Grand Prix de la saison. Si l'on en croit les analystes et les bookmakers, les principaux rivaux de Verstappen en 2023 seront Lewis Hamilton et Charles Leclerc, même si, bien sûr, il faut attendre de voir les performances des monoplaces.

Le pilote danois, engagé chez Haas a également été interrogé par Sky Sports pour savoir si le champion du monde en titre était le seul homme à battre en 2023, le nouveau coéquipier de Nico Hülkenberg a répondu sans détour. "Je ne suis pas la bonne personne pour demander ça. Je ne regarde aucune course. Max avait l'air très fort l'année dernière. Incroyable comment lui et Red Bull l'ont fait. Ce serait un pari sûr de miser à nouveau sur eux, mais les choses en Formule 1 peuvent changer à la vitesse de l'éclair. "