Michelin – La compétition au service de l'innovation

Thibaud Comparot

Vendredi 10 Février 2023 07:00

Michelin a fait ses adieux à la Formule E en aout dernier et a été remplacé par Hankook pour la saison 2022-2023. Toutefois, le fabriquant clermontois sort la tête haute, avec dans ses valises, de nombreuse innovation pour sa gamme de pneus dédiée aux particuliers

Michelin est considéré comme une marque de haute qualité, associée à la performance, à la sécurité et à la durabilité. La marque est particulièrement connue pour ses pneus haut de gamme pour les voitures de tourisme et les camions, ainsi que pour ses pneus pour les utilitaires. Les particuliers apprécient la technologie avancée et la recherche constante de Michelin pour améliorer les performances et la sécurité de ses pneus. La marque est également reconnue pour la longue durée de vie de ces pneus,

Le prix des pneus Michelin peut parfois sembler élevé, cependant l'équipementier français est aujourd'hui considéré comme un des leaders du marché. Fort de son expérience dans le sport automobile, Michelin n'a jamais cessé de développer sa gamme au fil des années et des succès.

Michelin est une marque française de pneumatique qui a joué un rôle important dans l'histoire du sport automobile. La marque a été impliquée dans les courses automobiles dès le début du XXe siècle et a rapidement acquis une réputation pour la qualité et la performance de ses pneus. Michelin a équipé de nombreux champions de courses automobiles tels que Michael Schumacher et Ayrton Senna. La marque est également associée à certaines plus grandes équipes de course, telles que Ferrari et Porsche, et a été impliquée dans plusieurs championnats du monde. En effet, l'équipementier basé à Clermont-Ferrand a fait apparaitre son mythique Bibendum en Formule 1, aux 24 Heures du Mans, en MotoGP, en Rallyes et enfin en Formule E. À ce jour, Michelin continue d'être un acteur important du sport automobile.

Depuis le lancement du championnat en 2014, Michelin a été un acteur majeur de la Formule E, le championnat de voitures électriques de course. La marque a fourni des pneus pour l'ensemble de la grille, en aidant à développer les performances de la Formule E au fil des ans. La marque française a également contribué à donner plus de crédibilité et de notoriété à ce championnat. Michelin a également participé à des initiatives visant à améliorer l'efficacité énergétique et la durabilité des pneus pour les véhicules électriques. Michelin est considéré comme un acteur important de la croissance et de l'évolution de la Formule E, en apportant son expertise.

L'aventure entre Michelin et la Formule E a pris fin le 14 aout dernier à Séoul. Stoffel Vandoorne (Mercedes EQ Formula E Team), titré en 2022, restera donc le dernier pilote à être monté sur la plus haute marche du podium de la catégorie avec la casquette aux couleurs de Michelin.

Quel est le bilan pour Michelin en FE ?

De 2014 à 2022, le Bibendum a couvert 100 E-Prix, dans plus de 20 pays dans le monde, faisant rayonner l'image de la marque sur de nombreux continents. Grâce à son engagement avec le championnat de Formule E, Michelin a également pu innover sur plusieurs points. La firme clermontoise a été la première à proposer des pneus 18 pouces pour des monoplaces. Elle a également développé le premier pneu capable de rouler sur le sec comme sous la pluie, là où la Formule 1 peine à rouler sur des pistes légèrement humides.

"À travers la compétition, le Groupe innove, expérimente, apprend et transmet," indique Matthieu Bonardel, directeur de Michelin Motorsport. "Notre engagement en Formula E nous a permis d’acquérir des compétences et des expertises spécifiques que seul le très haut niveau sportif permet. Le Michelin Pilot Sport EV de série, que nous avons lancé à destination des voitures électriques de forte puissance et qui contient des technologies issues de la Formula E, illustre parfaitement le fait que les sports mécaniques favorisent les transferts de connaissances afin de nourrir le développement plus rapide des gammes commerciales. Grâce à ses avancées, Michelin Motorsport contribue de manière déterminante à l’atteinte des ambitions 'Tout Durable' du groupe, et apporte un avantage essentiel vis-à-vis des autres manufacturiers de pneumatiques."

Le nouvel équipementier de la Formule E a fait son entrée en scène lors de la manche inaugurale de la neuvième saison. La Spark Gen3, monoplace du championnat de FE, est maintenant équipée de pneus Hankook.