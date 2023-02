Shovlin : Hamilton est un ’bien meilleur perdant’ que les autres pilotes de F1

Thibaud Comparot

Vendredi 10 Février 2023 12:55

Lewis Hamilton est présent depuis un certain temps en Formule 1 et si le septuple champion du monde a connu de nombreux succès, il a aussi dû parfois affronter les échecs. Selon Andrew Shovlin, le pilote britannique peut surmonter les difficultés comme personne d'autre.

Le contrat d'Hamilton expire à la fin de la saison 2023, mais le pilote britannique n'a pas encore fini de courir en Formule 1. Même si le natif de Stevenage aura 39 ans au début de la saison 2024, il est déterminé à prolonger sa carrière dans la catégorie reine du sport automobile.

Toto Wolff, directeur de l'écurie Mercedes a précédemment révélé qu'il s'attendait à ce qu'Hamilton continue à travailler avec l'équipe. Après une longue interview avec différents médias, le septuple champion du monde a confirmé qu'il allait effectivement prolonger son contrat. Le Britannique se prépare actuellement pour la nouvelle saison.

Hamilton est capable de surmonter les difficultés

Au cours de cette prochaine saison, il espère au moins se battre à nouveau pour les premières places et le Championnat du monde, après avoir terminé à une décevante sixième place en 2022. L'année a été difficile pour Hamilton, mais selon Shovlin, il est l'un des pilotes qui résiste le mieux à la défaite. "Vous ne pouvez évidemment pas demander à Lewis d'être heureux quand il a perdu une course. Ça ne marche pas comme ça. Mais il sait très bien encaisser les défaites. Surtout quand vous avez besoin de quelqu'un pour revenir et gagner la prochaine course. En fait, il est bien meilleur perdant que la plupart des pilotes que j’ai vus", a expliqué Shovlin à la BBC.

Il précise sa pensée : "C'est principalement en raison de l'assiduité avec laquelle il travaille ensuite pour comprendre ce qu'il doit mieux faire la prochaine fois et les occasions qu'il a manquées. Il n'aime pas ça, mais il s'agit du résultat de la prochaine course. Il ne s'agit pas de savoir s'il rit ou s'il donne une bonne interview."