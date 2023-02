Bottas : Si l'Alfa Romeo est rapide, c'est parce que je l'ai conçue !

Thibaud Comparot

Vendredi 10 Février 2023 11:54

Valtteri Bottas a plaisanté sur son implication dans le développement de la nouvelle Alfa Romeo pour la saison 2023. Il a affirmé avoir participé à sa construction - "mais seulement si elle était rapide" !

Le Finlandais entame sa deuxième saison chez Alfa après avoir assisté Lewis Hamilton chez Mercedes de 2017 à 2021. La C43 est actuellement en piste sur le circuit de Barcelone pour y effectuer ses premiers tours de roue.

Valtteri Bottas, qui s'exprimait lors du lancement de la nouvelle voiture, a déclaré que pour la première fois, il s'est senti activement impliqué et consulté dans le processus de création. Mais il a ajouté avec humour qu'il ne prendrait les honneurs que si la voiture était performante.

"Si la voiture est rapide, c'est moi qui l'ai conçue. Mais si elle n'est pas rapide, je n'ai rien à voir avec elle !"

"C'est vraiment intéressant. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans cette équipe, j'ai l'impression que mon rôle est très différent de celui que j'ai eu jusqu'à présent en Formule 1. J'ai été un peu plus impliqué, j'ai reçu un peu plus d'informations d'une certaine manière."

"Évidemment, le travail a commencé au début de l'année dernière. J'ai essayé d'apporter toute mon expérience et mes connaissances techniques du passé et le travail a continué."

"Tout au long de l'année dernière, qu'il s'agisse d'un problème d'équilibre de la voiture ou autre, nous faisions toujours remonter les informations du mieux que nous pouvions et lorsque je suis à l'usine, j'aime être informé de la façon dont les choses se passent. Évidemment, si jamais j'ai des idées ou des questions, alors je demande et nous parlons."

Bottas a ajouté qu'il sent que la voiture est dans de bien meilleures dispositions en comparaison à la saison dernière.

"C'est une situation vraiment transparente dans l'équipe et je suis toujours heureux de connaître autant que possible tous les petits détails de la nouvelle voiture. Je pense qu'il est raisonnable de dire que la configuration que nous avons adoptée, le développement de l'équilibre de la voiture tout au long de l'année dernière est allé dans la bonne direction et que le travail continue."

"Nous verrons avec cette nouvelle voiture que, avec un peu de chance, tout sera encore plus efficace dans ces situations."