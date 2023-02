Albon : La suppression du Grand Prix de Chine est bénéfique pour les pilotes

Thibaud Comparot

Alex Albon espère profiter de la pause dans la saison causée par le retrait de la Chine du calendrier de la F1 pour "mieux comprendre la voiture".

La troisième course de la saison aura lieu à Melbourne le 2 avril, la Chine était censée suivre deux semaines plus tard. Mais les problèmes persistants liés au Covid ont fait que la course a été retirée du calendrier.

Cela signifie que la saison ne reprendra pas avant le Grand Prix d'Azerbaïdjan à la fin du même mois, ce qui est le plus grand écart avant la pause de mi-saison en août.

Alex Albon, qui pilotera pour Williams la saison prochaine, espère profiter de cette pause pour en apprendre davantage sur sa voiture et passer du temps à l'améliorer.

S'exprimant lors du lancement de la voiture, il a déclaré : "Nous pouvons trouver les points à améliorer et commencer à construire des pièces. Il n'y a pas grand-chose à faire. Je pense que, plus que tout, au niveau de la conduite, ce n'est pas un gros problème."

"Nous passons trois ou quatre mois hors du baquet avant de conduire la semaine prochaine [lors des essais de pré-saison], mais le plus important est que cela signifie que nous avons le temps de mieux comprendre la voiture."

"Surtout au début de l'année, quand vous voyagez dans le monde entier et que l'équipe n'est pas souvent à l'usine, vous pouvez utiliser cette pause comme un temps d'arrêt pour voir où en est la voiture de Bahreïn à Melbourne et essayer d'utiliser ce temps efficacement, pour comprendre la voiture."

"Bien sûr, cela commence directement à Bahreïn, mais cela vous donne juste un peu plus de temps d'arrêt pour vous concentrer sur les choses en coulisses."

La saison passée, Alex Albon n'avait marqué que quatre points au Championnat du monde des pilotes. La Williams de 2022 s'était montrée bien moins performante que ses plus proches rivales. L'écurie de Grove n'avait pas réussi à remonter la pente comme Aston Martin. En effet, l'écurie de Lawrence Stroll avait connu des débuts difficiles lors des premiers Grand Prix avant de remonter à une inespérée septième position au classement des constructeurs, à égalité de points avec Alfa Romeo.