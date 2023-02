Alonso voit en Stroll un futur champion du monde de F1

Thibaud Comparot

Vendredi 10 Février 2023 09:54

En 2023, Fernando Alonso défendra les couleurs d'Aston Martin avec son coéquipier canadien de 24 ans. Selon l'ancien pilote Alpine, Lance Stroll a tout pour devenir, un jour, champion du monde de F1.

Les avis sont assez partagés sur le potentiel de Lance Stroll. Certains pensent par exemple que sans Lawrence Stroll, son père et propriétaire d'Aston Martin, il n'aurait jamais atteint la Formule 1. Mais d'autres voix soulignent ses performances lors des courses sous la pluie et y voient du talent. Alonso a eu un autre accrochage avec le Canadien lors du Grand Prix des États-Unis l'année dernière, qui l'a vu se retrouver avec les deux roues décollées du sol. Pourtant, à PlanetF1, l'Espagnol de 41 ans, souligne les qualités de son coéquipier et le voit comme un potentiel champion du monde.

Alonso encense Stroll

Fernando Alonso connaît Lance Stroll depuis plus de 10 ans. En effet, l'espagnol avait croisé le Canadien chez Ferrari ; "Nous nous sommes rencontrés en 2012 lorsque j'étais chez Ferrari - il faisait partie de la Ferrari Academy."

"Avec Lance, l'équipe a un pilote qui est super jeune, super talentueux et qui a la possibilité d'être champion du monde ", a déclaré Alonso. "Le voir y parvenir et y avoir joué un rôle, que ce soit derrière le volant ou non, sera spécial pour moi"

"Il a la vitesse, et il a le talent. Il l'a montré à de nombreuses reprises, surtout sur le mouillé. Je me souviens de la pole position de Lance en Turquie et de certaines de ses autres excellentes performances sur le mouillé ; pour être performant à ce niveau dans des conditions difficiles, il faut avoir un feeling particulier avec la voiture."

Stroll, un prétendant au titre de champion selon Alonso

Même si l'Espagnol peut encore courir de nombreuses années en F1, la question est de savoir combien. De toute façon, les années vont finir par compter et un rôle sur le banc de touche chez Aston Martin est quelque chose qu'il envisage éventuellement. "L'équipe est déterminée à devenir un candidat aux titres et fera tout ce qu'il faut pour y parvenir. Cette ambition plaît à tous les pilotes de course. Vous voyez tous les investissements, la nouvelle usine, les talents qui rejoignent l'équipe, et vous voulez en faire partie."

"Et puis il y a le nom, Aston Martin. C'est, et ce sera toujours, une marque emblématique du sport automobile et de l'industrie automobile. Écrire le prochain chapitre de l'histoire de la marque et faire partie de la famille Aston Martin me rend très fier", a conclu l'Espagnol.