Sebastian Montoya dévoile la promesse que lui a faite Helmut Marko

Sebastian Montoya est prêt à suivre les traces de son père et devenir pilote de Formule 1. En particulier, si une promesse que lui a faite Helmut Marko il y a dix ans se réalise.

Le jeune homme de 17 ans a rencontré Marko alors que le jeune pilote faisait du karting au Florida Winter Tour. Montoya junior avait alors remporté la course et au cours d'une discussion, le conseiller de Red Bull lui a fait une promesse qui pourrait bientôt se réaliser.

"Quand j'ai gagné ma première course en 2014 ou 2015, je portais une veste Red Bull et il connaissait mon père. Il a demandé à mon père de venir et m'a dit 'si tu es assez bon un jour, nous te mettrons dans une voiture de F1', et quelques années plus tard, je porte la livrée Red Bull et je conduis une monoplace badgée Red Bull", a déclaré Montoya au podcast Feeder Series.

Montoya a rejoint l'équipe Red Bull Junior cette année seulement et vise une carrière en Formule 1, tout comme son père.

"La Formule 1 est l'apogée du sport automobile, vous rêvez toujours de gagner en F1 parce que c'est là que se trouvent les plus grands pilotes", a-t-il expliqué. "Gagner en F1 vous donne la sensation d'être l'un des meilleurs."

"À côté de cela, l'IndyCar serait le prochain objectif, parce que toutes les voitures sont les mêmes et que le niveau de course et les circuits sont si cool. J'ai couru à Watkins Glen et c'est un circuit où vous dites 'woah'."

Juan Pablo Montoya vs Sebastian Montoya

Juan Pablo Montoya a eu une longue carrière de pilote, notamment en NASCAR et en IndyCar, il est l'un des deux seuls pilotes à avoir remporté la Triple Couronne du sport automobile.

Sebastian pense que son nom de famille peut être à la fois une aide et un obstacle à mesure qu'il progresse dans l'organigramme du sport automobile, mais il est convaincu d'avoir le meilleur soutien du monde à ses côtés.

"Cela m'aide d'une certaine manière parce qu'il est aussi mon entraîneur", a déclaré Montoya. "Quand nous sommes sur la piste, ce n'est pas vraiment mon père, c'est mon coach, il veut juste améliorer ma conduite et aider ma carrière. Je vois cela comme un côté positif."

"Le côté négatif est que les gens vous considèrent comme le fils de Juan-Pablo Montoya. Parfois, quand les gens entendent le nom de famille, vous n'entendez pas beaucoup de choses positives. Mais même si je n'avais pas ce nom de famille, il y aurait des aspects négatifs. Les gens parleront de vous et de tout le reste."

"Certaines personnes seront plus agressives, elles vous feront la course avec plus d'acharnement, parfois elles vont un peu trop loin. Mais en même temps, mon père est mon plus grand supporter et il m'aide beaucoup. Il a déjà réussi. Il a gagné en F1, il a gagné en IndyCar, il a gagné en NASCAR, le fait qu'il soit là pour me guider est un très bon début."

"Mon père et moi sommes très compétitifs. Quoi qu'il ait fait, je veux juste faire mieux. Nous sommes une famille très compétitive. Même quand nous jouons au golf, c'est une compétition", a conclu Sebastian Montoya.