Hadjar aimerait "ne rester qu'une année en F2"

Thibaud Comparot

Jeudi 9 Février 2023 17:55

Isack Hadjar, du haut de ses 18 ans, est un jeune homme pressé qui ne veut surtout pas perdre de temps dans son ascension vers la Formule 1.

Rookie en Formule 2 cette année, Isack Hadjar voit déjà plus loin. Pour le jeune Français, le plan de carrière idéal serait de ne s'attarder qu'une année dans le championnat, avant de rejoindre dès 2024 la catégorie reine.

"Mon objectif est simplement de faire une saison vraiment solide et de passer en F1", avance-t-il dans un entretien publié sur le site officiel de la F2. "Ce serait super de ne rester qu'une année en F2 puis d'aller en F1, ce serait idéal. C'est l'objectif principal, alors on va tout donner."

"Je suis juste vraiment content d'être chez Red Bull, c'est génial ! Je suis content d'avoir [cinq] super pilotes dans la même académie que moi, ça me pousse à être encore meilleur. C'est super d'avoir [cinq] pilotes Red Bull en piste avec moi, j'espère tous les battre, c'est l'objectif."

Le saut en F2, Hadjar le fait avec Hitech, écurie dont il portait déjà les couleurs l'année passée en F3.

"Je suis très content de commencer la saison avec la même équipe", souligne-t-il. "Je la connais très bien, j'ai fait la F3 Asie et la [FIA F3] avec eux, alors j'ai travaillé avec ces gars-là pendant des heures. Maintenant que je passe en F2, l'équipe m'est assez familière. Travailler avec la même équipe paraît assez normal et je suis content de ne pas partir ailleurs ; je pense que cela me procure un avantage, alors c'est super."

"La F2, c'est vraiment dur. Même les très bons pilotes ont besoin de quelques manches pour s'y faire. Je pense que la voiture est dure à comprendre, il y a l'arrivée des arrêts au stand ainsi que des stratégies, alors qu'en F3 on attaque juste du début à la fin. Là, je pense que la dégradation des pneus est le principal facteur limitant. Forcément, je ne serai pas prêt à 100% pour le premier meeting car il n'y a pas suffisamment d'essais, mais j'espère tout comprendre assez vite pour me battre pour la victoire."