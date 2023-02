Moto-GP : Zarko a adapté sa préparation en prévision d'une saison 2023 marathon

Thibaud Comparot

Jeudi 9 Février 2023 16:45

Le MotoGP comptera 21 week-ends de Grand Prix cette année. Cependant, l'arrivée des courses Sprint fait grimper le nombre de départs à 42. En prévision, Johann Zarco, pilote Pramac, a adapté sa préparation et garde toujours dans un coin de sa tête un éventuel titre mondial.

La saison 2023 de MotoGP représente un vrai défi pour les pilotes. En effet, nous pourrons assister à pas moins de 42 départs grâce à l'apparition des courses Sprint lors de chaque week-end de course. Le MotoGP a donc dû modifier l'organisation de ces week-ends de GP, organisant les courses Sprint le samedi et la course principale le dimanche.

Panthera Team Asia entame la procédure pour rejoindre la grille de la F1Lire plus

La saison passée fut plutôt compliquée pour le pilote français, qui a terminé la campagne à la huitième place du classement général des pilotes. Si avec sa Ducati, il est monté à quatre reprises sur un podium, le natif de Cannes a voulu tirer les leçons de cette saison 2022 pour performer en 2023. Pour cela, le pilote français a donc pu faire pas mal de choses pendant l'hiver, ce qui lui permettra de se sentir frais en 2023. Afin de préparer au mieux sa prochaine saison, Johann Zarco a pris la décision de se séparer de son coach et de son préparateur.

"Il y a eu quelques changements du côté de l'organisation. Le premier a été la séparation avec Romain Guillot (son ancien coach). Nous travaillions ensemble depuis sept ou huit ans et faire un petit changement sur le plan physique, rencontrer quelqu'un d'autre permettait d'apporter plus de fraîcheur et de voir l'entraînement différemment. Nous avions peut-être atteint une certaine limite ou une routine qui ne me permettait probablement plus de faire un bon pas. C'était la première décision".

Johann Zarco débutera au mois de mars prochain sa 7e saison en MotoGP. Sur sa Ducati Demosedici, il affirme toujours rêver de la couronne mondiale : "Certainement, il faut que ce soit à un moment donné."

Une RB19 compétitive peut faire de moi un triple champion du monde - VerstappenLire plus

Une chose est certaine, le natif de Cannes se donne les moyens de réussir et travaille depuis novembre dernier avec Neurovision Sport&Performance, un laboratoire de sciences cognitives implanté à Lyon. Cette collaboration a pour but d'améliorer l'approche des courses du pilote français. En amont des séances de roulage, Zarco va pratiquer l'activation perceptivo-cognitive, une technique qui lui permettra d'améliorer le traitement des informations par son cerveau.

"Le changement sur l'entraînement physique s'est bien ressenti", a-t-il ajouté. "J'avais besoin d'une approche un peu différente, car les années passent, mais elles ne sont pas toutes les mêmes et il faut réussir à évoluer, sinon les autres n'attendront pas", a conclu le coéquipier de Jorge Martin chez Pramac.