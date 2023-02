Panthera Team Asia entame la procédure pour rejoindre la grille de la F1

Thibaud Comparot

Benjamin Durand, directeur d'équipe et cofondateur de Panthera Team Asia, a confirmé que l'équipe est en train de prendre part au processus de candidature de la FIA pour faire entrer de nouvelles équipes en Formule 1.

En janvier, Benjamin Durand a annoncé son intérêt pour la F1, en déclarant : "Nous pensons toujours que le marché asiatique et le marché chinois sont les prochains marchés en développement."

"Ils regardent tous vers l'ouest, personne ne regarde vers l'est. Aujourd'hui, la Formule 1 se concentre beaucoup sur les États-Unis, ce qui est normal, car ils sont en pleine croissance, mais une fois que ce marché sera là, l'Asie et l'Afrique seront les prochains grands marchés de la F1, surtout un pilote comme Zhou [Guanyu] dans le championnat.

"Cela a été des montagnes russes ; nous aurions pu abandonner ce projet il y a longtemps, mais nous y croyons."

Aujourd'hui, Panthera Asian F1 a confirmé qu'elle était "en train" de s'inscrire au nouveau programme de candidature et qu'elle "attendait prochainement d'autres nouvelles".

General Motors rêve de la F1

Liberty Media, propriétaire de la F1, a clairement indiqué qu'il accueillerait les candidatures de nouvelles équipes qui souhaiteraient rejoindre la grille dès 2025.

De son côté, General Motors souhaite former une équipe avec Cadillac et Andretti à l'avenir, ils ont déclaré par le passé qu'ils devaient s'adapter aux nouvelles concernant le projet d'expression d'intérêt, en déclarant : "La FIA est très minutieuse, transparente et juste dans son évaluation de l'expansion de la grille de la F1."

"Avec la publication de l'appel à manifestation d'intérêt, nous sommes prompts à répondre. Nous sommes convaincus que les profondes compétences de GM et d'Andretti en matière de course forment une équipe américaine qui augmentera ainsi la ferveur pour la F1 dans le monde entier."

L'expression d'intérêt de Panthera signifie qu'il y a au moins deux parties intéressées à rejoindre la grille de la F1, et d'autres suivront probablement dans les mois à venir.