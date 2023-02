Thibaud Comparot & Stuart Hodge

Jeudi 9 Février 2023 13:04

Lewis Hamilton s'est remémoré l'un de ses meilleurs souvenirs d'enfance. Le septuple champion du monde a raconté comment il avait reçu son premier kart quand il était enfant.

Il se souvient bien de sa réaction et affirme que le fait de le conduire l'a fait se sentir "puissant".

Le pilote Mercedes a également lancé un avertissement à la grille F1 de 2023 dans un message sur les réseaux sociaux, en disant : "J'avais faim à l'époque, j'ai encore plus faim maintenant."

Après avoir connu une saison difficile en 2023, Hamilton a l'intention de revenir en force pour remporter un huitième titre de champion du monde.

Hamilton se souvient de son premier kart

Dans un post sur son compte Instagram, et peut-être pour faire savoir à ses rivaux qu'il est prêt à se battre, Hamilton se souvient de son premier kart offert par ses parents.

Il s'est avéré qu'il avait accidentellement vu le cadeau avant qu'il ne soit censé le voir, mais une fois qu'il s'est assis dans le baquet et qu'il l'a conduit, il n'y a pas eu de retour en arrière.

" Je me souviens de l'excitation que j'ai ressentie lorsque j'ai vu mon premier kart emballé dans le salon. Je l'ai vu avant le moment prévu et j'ai dû faire semblant d'être surpris quand mes parents m'ont appelé pour l'ouvrir. Je suis même entré en lui tournant le dos et en faisant comme s'il n'était pas là."

"Dès la première fois que j'ai pu le conduire, je me suis senti en phase avec lui. Je savais que j'étais destiné à faire ça. Je savais que j'étais puissant. Plus puissant et plus affamé que les autres enfants. Cette faim était là dès le premier jour et elle est toujours là aujourd'hui. J'avais faim à l'époque, j'ai encore plus faim maintenant." Plus tôt cette semaine, Lewis Hamilton et son coéquipier chez Mercedes, George Russell, ont roulé à Jerez aux côtés des pilotes Aston Martin, Fernando Alonso et Lance Stroll. Ils ont participé à un test de pneus pour Pirelli qui s'est déroulé sur les jours de mardi et de mercredi.

L'attention se porte maintenant sur la préparation des essais de pré-saison, qui débuteront à Sakhir le 23 février.