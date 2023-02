Ricciardo visite l’usine Ford et pilote une Mustang Supercar !

Thibaud Comparot

Alors que Red Bull et Ford viennent d’annoncer leur partenariat en F1, Daniel Ricciardo a pu visiter les quartiers généraux du constructeur tout en se faisant plaisir au volant de la Mustang Supercar.

S’il ne se matérialisera sur la piste qu’à compter de 2026, le partenariat entre Ford et Red Bull aura rapidement des effets concrets puisque l’alliance technique va travailler sur les moteurs de nouvelle génération. Mais plus encore, c’est sur le plan marketing que les choses vont sans doute être les plus visibles, les deux firmes ayant un intérêt à occuper l’espace lors des trois saisons qui les séparent des débuts en piste.

Dans ce cadre, Daniel Ricciardo est un ambassadeur de choix. L’Australien, revenu chez Red Bull après deux années difficiles chez McLaren, occupe en effet un rôle de troisième pilote dont une grande partie de l’activité consistera à effectuer des démonstrations au volant de F1 de générations précédentes tout en mettant son image au service de la machine marketing bien huilée de la compagnie de boissons énergisantes.

Et ce travail a d’ores et déjà commencé, et notamment avec Ford. Ricciardo a en effet visité les quartiers généraux de Ford dans le Michigan, en ayant la possibilité de tester un certain nombre de voitures sur le circuit d’essais de la marque. Parmi ces voitures, la Ford Mustang Supercar de Gen2 à moteur V8 de DJR Team Penske, souvent utilisée par le PDG de Ford, Jim Farley, pour des démonstrations.

"J’ai piloté quasiment chaque Ford sous le soleil et je viens juste de sortir de ce bad boy", a-t-il déclaré en parlant de la Mustang dans une vidéo publiée par Ford Performance. " Il y a un peu d’Aussie en moi. Un petit peu de V8 Supercars ici dans le Michigan – c’est loin de chez moi, mais je me sens à la maison à l’intérieur. C’était très amusant. Un grand merci à Ford de m’avoir reçu."

Ricciardo avait déjà eu l’occasion de piloter des Supercars précédemment dans sa carrière, dans le cadre d’opérations en lien avec Red Bull lors de son premier passage au sein de l’écurie ou avec Castrol lorsqu’il était chez Renault.