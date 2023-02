Verstappen - Mercedes sera la principale menace pour Red Bull en 2023

Thibaud Comparot

Jeudi 9 Février 2023 11:49

Max Verstappen a souligné qu'en 2023, Mercedes serait la principale menace de Red Bull au championnat de F1.

Les Flèches d'argent chercheront à rebondir après une campagne 2022 difficile au cours de laquelle elles ont perdu le championnat des constructeurs pour la première fois depuis l'avènement de l'ère hybride.

Red Bull, quant à elle, a remporté un doublé au championnat, Verstappen s'assurant d'un deuxième titre de champion du monde des pilotes en devançant Charles Leclerc de 146 points, tandis que l'écurie de Milton Keynes a devancé Ferrari de 205 points.

Après le lancement de la RB19 à New York vendredi dernier [3 février], Verstappen a été interrogé pour savoir si Mercedes était le danger principal de cette campagne 2023.

" Même à la fin de l'année dernière, on avait l'impression que parfois ils avaient tout compris et parfois non ", a expliqué Verstappen.

"Donc, de mon côté, c'est difficile à dire, car je ne fais pas partie de l'équipe, s'ils comprennent tout à fond."

"Je suppose que nous le découvrirons cette année, s'ils comprennent complètement tout ce qu'ils voulaient améliorer, mais oui, c'est sûr, ils seront nos principaux rivaux".

Une lutte à trois au sommet ?

La saison passée, Ferrari a un temps lutté avec la firme au taureau rouge, mais des erreurs de pilotage, des erreurs stratégiques et une mauvaise fiabilité ont aidé à Red Bull de s'envoler aux classements des pilotes et des constructeurs.

"Je pense aussi que Ferrari sera très forte", a ajouté Verstappen. "À quel point ? C’est difficile à dire, mais Mercedes a montré ces dernières années qu'elle était vraiment performante !"

"Ils ont aussi un bon groupe de travail, mais j'ai pleinement confiance en mon équipe à Milton Keynes pour construire une voiture très forte, avec notre propre moteur."

"J'espère que nous pourrons leur opposer une belle résistance", a conclu le pilote Red Bull.