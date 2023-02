Ferrari a recruté l'ancien directeur commercial du Milan AC

Thibaud Comparot

Jeudi 9 Février 2023 10:54

La Scuderia Ferrari a nommé Lorenzo Giorgetti au poste nouvellement créé de Chief Racing Revenue Officer. L'ancien responsable commercial du club de football du Milan AC sera chargé des relations à long terme avec les sponsors pour toutes les activités de course, y compris la Formule 1.

L'écurie de course basée à Maranello est en train de faire un grand ménage. Le PDG de la firme italienne, Benedetto Vigna, a depuis sa nomination, il y a environ un an et demi, redessiné la structure de l'écurie. Tout cela vise à améliorer l'image de la marque Ferrari et, en particulier, à renforcer l'aspect commercial de la marque de luxe.

Ferrari veut continuer à grandir

Lorenzo Giorgetti a occupé un poste à haute responsabilité au sein du Milan AC de 2017 à 2020. L'Italien lancera sa carrière en Formule 1 chez Ferrari dans un rôle nouvellement créé, destiné à améliorer les relations à long terme dans toutes les activités de course.

"Grâce à son expérience et à son leadership, Ferrari développera davantage les collaborations à long terme avec nos sponsors dans toutes les activités sportives, y compris dans le monde émergent des Esports, et avec notre communauté mondiale de fans passionnés", a déclaré le PDG de l'écurie italienne.

Un grand honneur de travailler pour Ferrari

Travailler pour Ferrari constitue certainement le plus grand honneur pour un Italien. "C'est un véritable honneur de travailler chez Ferrari et je le fais avec un sentiment égal d'excitation et de responsabilité", explique le nouvel arrivant à Maranello. Son principal objectif est de préserver l'héritage de la marque : "Nous pouvons nous développer avec nos précieux sponsors et fans et avec un sens profond de la responsabilité pour l'histoire et l'héritage de Ferrari."