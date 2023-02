Williams pourrait bientôt reprendre la livrée Gulf

Thibaud Comparot

Jeudi 9 Février 2023 09:45

Le PDG de Gulf Oil International, Mike Jones, a révélé que la célèbre marque envisagerait de permettre à son nouveau partenaire Williams d'arborer ses couleurs.

Le partenariat entre Williams et Gulf a été officiellement annoncé ce lundi lors du lancement de la nouvelle monoplace britannique.

Alors que l'on s'attendait à ce que Gulf fasse apparaître ses couleurs traditionnelles, bleu poudre et orange, Williams a dévoilé une livrée pratiquement inchangée de celle de 2022.

À la question de savoir si un passage aux couleurs Gulf avait été discuté ou si, dans une démarche similaire à celle de McLaren, le schéma pourrait faire une apparition unique, Jones a répondu : "Bien sûr, tout ce que nous faisons à l'avenir doit être plus grand et meilleur qu'avant."

"Nous avons beaucoup de fans de Gulf dans le monde entier. Nous avons beaucoup de demandes pour notre livrée."

"Nous voulons que notre livrée soit spéciale."

"Nous lançons un certain nombre de plans d'activation centrés sur les fans. Nous avons toujours le sentiment que Gulf est le sponsor favori des fans et nous voulons vraiment que nos fans en fassent partie."

"Nous étudions différentes solutions et nous lancerons des plans d'activation dans un avenir proche."

Williams conservera un look "efficace"

S'exprimant aux côtés de Jones, James Bower, directeur commercial de Williams, a expliqué la réflexion derrière le choix de cette livrée.

"Nous nous sommes mis d'accord sur une certaine visibilité tout au long de la saison et vous l'avez vu lors du lancement, nous pensons que ce sera très efficace", a ajouté Bower.

"Mais vous n'avez vu que la voiture. Il y aura d'autres points à venir, d'autres éléments de communication au sein de l'équipe."

" Par conséquent, on pense aux moments clés d'une course comme, bien sûr, le ravitaillement en carburant, qui est lié au partenariat et à l'équipe des stands et à d'autres composants."

"Nous sommes très attentifs à la façon dont nous prenons ces éléments emblématiques et leur donnons vie, puis nous avons la possibilité de les intégrer à des activités plus larges pour les fans."

"Ce que vous avez vu lors du lancement n'est qu'un début et vous en verrez d'autres au fur et à mesure que l'équipe sera sur la piste et en activité pendant la saison."