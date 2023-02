Hamilton félicite LeBron James pour avoir battu le record de points en NBA

Thibaud Comparot & Stuart Hodge

Mercredi 8 Février 2023 20:50

Lewis Hamilton, dont l'admiration pour les sports américains et l'amitié avec LeBron James sont bien connues, a réagi au fait que l'Américain ait battu le record de points de la NBA.

LeBron James a battu le record que l'on croyait inattaquable ce mardi soir [7 février] lors de la défaite des Los Angeles Lakers contre l'Oklahoma City Thunder (133-130), et a reçu une ovation massive au Staples Center.

Lewis Hamilton s'est exprimé sur Twitter mercredi après-midi pour féliciter son ami et a retweeté un message des Lakers de Los Angeles qui qualifiaient leur superstar de "roi des scoreurs".

Lewis Hamilton a rencontré la légende de la NBA de 38 ans en mai dernier, lorsque les deux hommes se sont retrouvés après le GP de Monaco 2022. Bien que la course se soit terminée par une 8e place très frustrante pour le pilote Mercedes, il s'était manifesté sur Instagram après la course, où il avait qualifié James de "roi des rois".

Cet hommage avait ensuite été rendu par James, qui a qualifié le septuple champion du monde de F1 de "légendaire".

Bien qu'il soit clairement mécontent du résultat de son dernier GP de Monaco, Hamilton était plus qu'heureux de rencontrer l'une des plus grandes stars du basket de tous les temps. Depuis leur rencontre, le joueur de 38 ans s'est beaucoup plus impliqué dans le sport américain.

Une ressemblance frappante entre la F1 et la NFL

En tant que copropriétaire des Broncos de Denver, on peut dire qu'Hamilton est un grand fan des sports américains.

L'Anglais est impliqué dans l'équipe NFL depuis environ cinq mois et a récemment parlé des similitudes entre le foot américain et la Formule 1.

Il a comparé le cirque de la NFL à la Formule 1 et à l'équipe de football américain.

Dans une interview accordée à Mercedes/UBS, Hamilton a déclaré : "Ils changent tous de poste, c'est un peu comme dans la NFL par exemple. J'étais au match des Broncos à Los Angeles, j'en apprends de plus en plus sur la NFL, sur la façon dont les joueurs sont remplacés si souvent au cours d'une saison."