McLaren rompt la tradition et donne un nom spécial à sa F1 de 2023

McLaren a donné le coup d'envoi des célébrations de son 60e anniversaire en métamorphosant son centre technologique.

L'entreprise a été fondée en 1963 par Bruce McLaren, alors pilote de F1. Elle est entrée dans le Championnat du monde en 1966 et a remporté sa première victoire cinq ans plus tard, tout en dominant la série Can-Am à la fin de la décennie.

McLaren s'est imposée comme un poids lourd de la F1 avec 12 titres de champion du monde des pilotes et huit titres de champion du monde des constructeurs, bien que le dernier ait été remporté par Lewis Hamilton en 2008.

L'équipe organisera une année de célébration pour fêter son 60e anniversaire. Le premier événement a été révélé par un message sur les réseaux sociaux.

Un tweet dit : "Cette année marque les 60 ans de la fondation de McLaren par Bruce."

Proud of our past. Embracing our present. Shaping our future.



A special name for a special year. #MCL60 coming