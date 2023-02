Grosjean sur son casque Mercedes : "Je le garde au chaud !"

Thibaud Comparot

Mercredi 8 Février 2023 19:54

Va-t-on finir par voir Romain Grosjean au volant d'une Mercedes ? On est en droit de se poser la question. Après le spectaculaire accident qui a mis un terme à sa carrière en Formule 1, le Français avait accepté la proposition de Toto Wolff : un test d'adieux au volant d'une Mercedes F1.

Grosjean devait apparaître devant son public au Grand Prix de France 2021, mais l'épreuve a été avancée d'une semaine et a empêché la démonstration de se concrétiser. Depuis, le projet est en stand-by, mais l'intéressé ne désespère pas. Son casque arborant le logo à l'étoile a d'ailleurs été aperçu lors de la conférence de presse présentant la saison de sports mécaniques sur Canal+…

Si Audi vient en F1, c'est pour gagner - BakerLire plus

"Je le garde au chaud !" déclare Grosjean, relayé par Motorsport.com. "Ce n'est pas fini. C'est vrai qu'il y a le casque Mercedes qui est derrière moi. C'est un petit peu ma faute que le test n'ait pas encore eu lieu, mais il aura lieu. Je le garde un petit peu dans mon portefeuille pour un jour où j'ai envie d'aller faire un tour en F1."

Grosjean sera en tout cas au commentaire de cinq Grands Prix en cette saison 2023, dont la première édition de la course sur le Strip de Las Vegas. "On a eu la chance de pouvoir réussir à faire fonctionner les calendriers", poursuit-il. "On ne va pas se mentir, on s'est un petit peu arraché les cheveux à quelques moments pour trouver les dates, mais on a réussi à trouver des super dates."

"Je suis très content de faire cinq Grands Prix avec Canal, à chaque fois on rigole bien. On a eu des expériences sympathiques, d'autres un petit peu plus longues – Julien nous parlait de Spa-Francorchamps, on n'avait pas vraiment eu de Grand Prix. Voilà, très content de revenir, très content de pouvoir partager mon expérience, partager avec les abonnés Canal ce qu'on peut voir en piste."

Williams, la future « équipe B » de Mercedes ? Horner s’interrogeLire plus

"Vegas, je pense que ça va être une course assez hallucinante. Déjà, Miami nous a surpris en très bien l'an dernier. Cette année, ils ont encore d'autres idées en tête pour utiliser le stade des Dolphins [équipe de NFL, ndlr] ici. Vegas, je me réjouis de voir ce que ça va donner. Une grosse attente, un gros dispositif mis en place, et clairement cela fait partie des Grands Prix où je veux absolument aller."