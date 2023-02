Si Audi vient en F1, c'est pour gagner - Baker

Thibaud Comparot

Mercredi 8 Février 2023 17:49

Adam Baker, PDG d'Audi Formula Racing GmbH, a insisté sur le fait que la marque n'est pas en F1 pour " faire de la figuration ". La firme aux anneaux se donne trois ans pour devenir compétitive.

Audi, filiale de Volkswagen a annoncé son entrée en F1 en tant que fournisseur de moteurs l'année dernière. Elle a également confirmé son partenariat avec Sauber à partir de 2026 pour devenir une écurie d'usine.

Williams, la future « équipe B » de Mercedes ? Horner s’interrogeLire plus

Audi fabriquera son unité de puissance en interne dans son usine de Neuberg, dont les infrastructures sont en cours de modernisation.

S'adressant à Sport Bild, Baker a expliqué : "Notre objectif est d'être à l'avant dès la troisième année. Pour cela, nous avons besoin d'un moteur de pointe".

Voulant prouver que le "Made in Germany" est synonyme d'une "unité de puissance fiable au plus haut niveau", Baker a ajouté : "Nous sommes super fiers qu'il y ait à nouveau un site allemand destiné à la Formule 1."

Les exigences d'Audi sont fixées

"Le sport automobile fait partie de l'ADN d'Audi. Et bien sûr, une marque comme celle-ci ne se lance pas en Formule 1 pour courir après", a ajouté Baker.

Alonso donne le coup d'envoi de sa nouvelle aventure avec Aston MartinLire plus

"Nous voulons connaître le succès. C'est notre aspiration, sinon vous n'avez rien à faire dans F1."

Avant son entrée en F1, Audi est connue pour ses résultats en rallye et surtout pour ses succès en endurance, notamment en championnat du monde d'endurance de la FIA et aux 24 Heures du Mans. Audi compte aujourd'hui 13 victoires aux 24 Heures du Mans et 10 titres en championnat du monde d'endurance de la FIA.