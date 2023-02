Alonso donne le coup d'envoi de sa nouvelle aventure avec Aston Martin

Fernando Alonso a effectué sa première journée officielle de roulage en tant que pilote Aston Martin à Jerez ce mardi.

L'Espagnol avait déjà participé à un essai d'après-saison à Abu Dhabi l'an dernier, mais il avait été prêté par Alpine et avait donc couru dans une voiture sans sponsors et sans la combinaison verte.

Le double champion de F1, Fernando Alonso, fera équipe avec Lance Stroll cette saison et avant le lancement de l'AMR23 le 13 février, l'équipe a rejoint Mercedes à Jerez pour un test de pneus Pirelli. Ces tests ont été effectués au volant de l'AMR pour Aston Martin et la W13 pour Mercedes.

Fernando Alonso’s first taste of #F1 came in a Minardi test in December 1999.



Now he’s doing laps of the Spanish circuit for Aston Martin in 2023.



Evergreen. pic.twitter.com/ax97K6EjYO