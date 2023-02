Retour de Ricciardo en F1 : "Melbourne m'en dira beaucoup"

Thibaud Comparot

Mercredi 8 Février 2023 14:50

Daniel Ricciardo a laissé entendre que sa visite au Grand Prix d'Australie pourrait lui permettre de savoir s'il souhaite un jour revenir en F1.

McLaren a mis fin au contrat de Daniel Ricciardo une saison avant la fin du terme de ce dernier. L'écurie britannique a ainsi pu accueillir Oscar Piastri désireux de quitter Alpine.

Cette décision a mis fin à deux années difficiles à Woking pour l'Australien, qui a eu du mal à égaler les performances de Lando Norris. Sa victoire à Monza en 2021 n'aura pas suffi à convaincre McLaren de le conserver une année de plus.

Daniel Ricciardo a réussi à garder un pied dans le paddock de la F1 en retournant chez Red Bull en tant que troisième pilote. Ses tâches comprendront des essais et des activités commerciales, ainsi que du travail en simulateur et un rôle de pilote de réserve.

Melbourne, événement clé de l'avenir de Ricciardo en F1

Sa première apparition sur une course cette année se fera à domicile, à l'Albert Park. Lorsqu'on lui a demandé si ce week-end constituait un véritable test pour savoir s'il souhaitait revenir à temps plein, Ricciardo a répondu : "Je vais regarder la première course à la télévision donc je pense que cela va commencer à réchauffer quelques sentiments et ensuite, j'irai à Melbourne."

"Ce sera la première course à laquelle j'assisterai et je pense que le fait d'être entouré de toute l'atmosphère, le son, l'odeur, tout cela, fera probablement son effet et nous verrons si je suis excité et si je veux revenir ou si je suis heureux d'être un simple fan pour un peu plus longtemps."

"Je pense que Melbourne m'en dira beaucoup", a conclu l'ancien pilote McLaren.