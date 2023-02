Thibaud Comparot

Certains éléments de la nouvelle voiture 2023 d'Alfa Romeo ont une saveur Red Bull, comme l'admet le patron technique Jan Monchaux.

Le directeur technique franco-allemand de Sauber a admis que les changements apportés à la voiture étaient inspirés du style de la Red Bull de 2022.

"Il s'agit simplement de reconnaître qu'une équipe en particulier a fait un meilleur travail que toutes les autres, de comprendre pourquoi dans certains domaines ils ont fait mieux, et de l'adapter à notre voiture", a-t-il déclaré au journal espagnol Diario Sport.

Monchaux a déclaré que les ajustements sur l'arrière de la C43 ont exigé des "efforts considérables" de la part de l'équipe qui, à l'horizon 2026, passera sous le pavillon aux quatre anneaux d'Audi.

"Ce que vous investissez à l'avant de la voiture ne rapporte pas autant que ce que vous investissez à l'arrière", a-t-il reconnu.

"Nous préférons cuisiner une seule chose correctement plutôt que cinq plats en même temps et qu'aucun d'entre eux ne soit excellent", a-t-il ajouté en souriant.

"La réglementation limite les ressources. Avec le peu d'heures de soufflerie dont nous disposons, nous devons établir des priorités."

Alfa Romeo est la première équipe à avoir révélé sa véritable monoplace pour 2023. Le nouveau look de l'équipe présente un style agressif avec des zones précédemment peintes en blanc, désormais non peintes pour à la fois modifier l'esthétique et gagner du poids.

L'année dernière, Alfa Romeo a commencé comme l'une des meilleures équipes du milieu de tableau, mais un manque de développements majeurs a entraîné une douloureuse descente dans le classement. L'équipe a marqué le moins de points de toutes les écuries au cours des 13 dernières courses, derrière AlphaTauri et Williams.

Valtteri Bottas, ancien pilote pour Mercedes, a encouragé Alfa Romeo à ne pas négliger le développement de la monoplace en 2023. "Nous devons faire plus, c'est aussi simple que cela."

"Nous devons toujours viser mieux, viser plus haut - toute l'équipe et moi-même inclus. Nous devons toujours continuer à nous améliorer. C'est ce qui nous motive."

"Nous attendons une meilleure régularité, plus de points et de meilleurs résultats. Mais c'est difficile d'y arriver - c'est ce qui est délicat - et cela vient de tous les détails et de travailler vraiment dur ensemble en tant qu'équipe."