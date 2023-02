L'indécision de Honda a poussé Red Bull à s'associer avec Ford

Thibaud Comparot

Mercredi 8 Février 2023 10:54

L'indécision de Honda est la raison pour laquelle Red Bull va s'associer à Ford dans le cadre de la nouvelle réglementation de la Formule 1 qui entrera en vigueur en 2026.

Ce raisonnement est celui de Christijan Albers, qui reconnaît que l'écurie championne du monde des constructeurs en 2022 a écarté une éventuelle association avec Porsche parce que la marque de Volkswagen souhaitait obtenir une participation dans l'écurie au taureau rouge.

En revanche, la situation est différente avec Honda, d'autant plus que l'unité actuelle utilisée par la firme autrichienne, le "Red Bull Powertrains" est essentiellement constituée de pièces Honda.

En dépit de l'alliance entre Red Bull et Ford, Honda a toujours l'intention de rester un fournisseur de moteurs à part entière en 2026. Pourtant, le constructeur japonais s'était déjà retiré de la F1 après la saison 2021.

"Red Bull a piqué des gens à Mercedes pour améliorer ce moteur Honda", a déclaré Albers à De Telegraaf.

"Red Bull construit peut-être un moteur pour la première fois, mais Honda est toujours impliqué. Il s'agit de mettre un autocollant dessus", a déclaré le Néerlandais.

Aujourd'hui, alors que le constructeur japonais a décidé de rester en F1 jusqu'en 2026 et au-delà, on peut se demander pourquoi Red Bull ne s'est pas contenté de rester avec Honda.

"Je pense qu'ils étaient simplement fatigués de ces négociations. Honda était tellement indécis", a déclaré Albers.

"Honda avait décidé de se retirer et pourtant, ils sont de retour. Je pense que Red Bull en a eu marre", a conclu l'ancien pilote Minardi et Spyker.

Du côté de Ford, on assure que cette collaboration avec Red Bull ne se limitera pas à un simple rebadgeage du moteur développé et produit par Red Bull Powertrains : "Nous avions besoin [des liens techniques avec Red Bull] à 100%. Nous ne nous lançons pas dans la compétition juste pour faire une opération marketing, où que ce soit. Et surtout en Formule 1, vu la scène qu'elle représente, l'opportunité de bénéficier de cet apprentissage technique était importante pour nous. Sans cela, nous ne l'aurions pas fait", a affirmé Mark Rushbrook, directeur général Ford Performance.