La F1 ne bâillonnera pas les pilotes en 2023- Domenicali

Thibaud Comparot

Mercredi 8 Février 2023 09:47

La Formule 1 ne "bâillonnera" pas les pilotes en 2023, c'est ce qu'a tenu à affirmer Stefano Domenicali, le PDG de la F1.

Depuis quelques jours et semaines, les pilotes et les directeurs d'écuries se sont prononcés sur les nouvelles directives de la FIA. En effet, la saison prochaine, les pilotes ne pourront plus faire de déclarations comportant des propos à caractère politiques ou sociétaux.

"Nous soutenions l'initiative We Race As One, mais il semble que la FIA s'en éloignent maintenant", a déclaré Alex Albon, pilote pour Williams F1.

"Il est clair que nous avons besoin de clarté de la part de la FIA sur ce qu'ils essaient de nous dire, parce que bien sûr, nous devons être en mesure de parler librement dans une certaine mesure."

Christian Horner, le directeur de Red Bull, partage l'avis de Ben Sulayem selon lequel la F1 ne devrait pas être utilisée "comme un outil politique", mais il a également ajouté : "Nous ne voulons certainement pas d'une bande de robots dans les voitures qui n'ont aucune opinion sur quoi que ce soit."

Cette affaire met en lumière le fossé qui se creuse de plus en plus entre la FIA, les pilotes et la F1, propriété de Liberty Media.

"La F1 ne mettra jamais un bâillon à qui que ce soit", a déclaré Domenicali au Guardian.

"Tout le monde veut s'exprimer, donc avoir la tribune pour dire ce qu'ils veulent de la bonne manière, c'est mieux. Nous ne changerons pas cette approche."

Il a ajouté qu'il rencontrerait l'Association des pilotes de Grand Prix à ce sujet, mais qu'il ferait également pression pour que la FIA "clarifie" sa nouvelle position concernant cette nouvelle réglementation.

"Nous parlons d'un règlement et le régulateur est la FIA", a déclaré Domenicali.

"Je pense que la FIA clarifiera ce qui a été déclaré en précisant les endroits où l'on ne peut pas faire de déclarations."