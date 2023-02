Montoya revient sur la rudesse de Marko : "Helmut veut faire de toi un homme"

Thibaud Comparot

Sept fois vainqueur en Grand Prix, Juan Pablo Montoya a appris les ficelles de la course sous l'aile d'Helmut Marko. Le fougueux Colombien a dû affronter à plusieurs reprises le conseiller de Red Bull Racing. Avec le recul, il reconnaît que ses intentions étaient toujours bonnes et que cela a fait de lui un meilleur conducteur.

Le pilote colombien, aujourd'hui âgé de 47 ans, a fait ses débuts avec l'équipe Williams en 2001. Mais avant de pouvoir rejoindre cette équipe, il est passé sous la coupe d'Helmut Marko dans l'équipe de Formule 3000 RSM Marko.

Pendant ces années, le Colombien a dû revoir certains de ses traits sous la rude poigne du conseiller de Red Bull Racing. Entre-temps, son fils Sebastian a intégré l'équipe Red Bull Junior. Montoya père n'est que trop heureux de ce partenariat, car il loue la mentalité sportive de l'équipe autrichienne.

Marko veut faire de toi un homme

L'apprentissage difficile de Marko n'est pas salué par tout le monde et, bien que Montoya n'en ait pas toujours été heureux à l'époque, il apprécie aujourd'hui les leçons. "La plupart des équipes donnent à leurs pilotes un traitement de star et vous dorlotent totalement. Mais Helmut veut faire de vous un homme et croit que si vous voulez atteindre quelque chose, vous devez vous battre pour cela", déclare l'ancien pilote de Formule 1 à Motorsport.com vis-à-vis de l'Autrichien de 79 ans.

La méthode Marko

Juan Pablo Montoya ne suivait pas le régime d'un athlète de haut niveau dans ses premières années et cela a provoqué une altercation avec Marko.

"Je me souviens d'une fois où il m'a invité à déjeuner chez lui. On m'a servi une salade, mais je ne mangeais pas de légumes à cette époque", explique le Colombien.

La réponse de Marko a été claire : "Il m'a fait courir jusqu'à son bureau. C'était plus d'une heure de course. Sur le moment, j'étais très fâché contre lui, mais avec le recul, je me rends compte que c'était sa façon de me faire avancer."

En somme, le Colombien peut maintenant en profiter et entretient toujours une relation chaleureuse avec Marko. "Je n'avais pratiquement pas d'argent à l'époque, mais Helmut s'est bien occupé de moi", a conclu Montoya.