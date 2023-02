VIDEO - Alonso en test avec Aston Martin à Jerez

Fernando Alonso se prépare pour la saison 2023 de Formule 1 et a pu rouler avec Aston Martin sur la piste de Jerez.

L'Espagnol est monté à bord de l'AMR22 pour la deuxième fois, après l'avoir testé à Abu Dhabi. L'écurie française lui avait permis de piloter pour Aston Martin, même s'il lui restait encore quelques semaines de contrat avec eux. Cependant, ni son nom ni son numéro n'apparaissent afin de ne pas violer l'accord existant.

Bien que ce ne soit pas la voiture qu'il conduira lors de la prochaine campagne, le double champion du monde espagnol a reconnu l'importance de se familiariser avec les commandes et les ingénieurs de l'équipe britannique.

L'AMR23 sera dévoilée le 13 février et sera testée par Fernando Alonso et Lance Stroll au moment des essais de pré-saison à Bahreïn.

