Verstappen a ajusté son programme d'entraînement pour la saison 2023

Thibaud Comparot

Mardi 7 Février 2023 18:35

Max Verstappen, champion du monde de F1 en titre, se prépare à défendre sa couronne en 2023. Le Batave tentera de décrocher un troisième titre d'affilé, cette fois-ci au volant de la RB19, la toute nouvelle monoplace assemblée par Red Bull. Mais la voiture ne fait pas tout, et Max Verstappen a dû adapter son entraînement pour être physiquement préparé à cette nouvelle saison.

Red Bull a levé le voile sur la dernière-née des usines de Brackley lors d'un événement organisé vendredi dernier à New York. En plus de présenter la RB19, Red Bull a fait intervenir ses pilotes titulaires, Max Verstappen et Sergio Pérez, son pilote de réserve, Daniel Ricciardo ainsi que le directeur de l'écurie Christian Horner. Red Bull a également profité de cette présentation pour annoncer son nouveau partenariat avec Ford. Cette association prendra forme à partir de la saison 2026 en parallèle de l'application de la nouvelle réglementation sur les moteurs.

Bottas revient sur son association avec Hamilton : "Cinq années épuisantes"Lire plus

Max Verstappen s'est adressé à la presse à plusieurs reprises, mais sur les réseaux sociaux, les fans de la firme au taureau rouge se sont étonnés du visage particulièrement émacié du double champion du monde en titre.

Une vidéo de De Telegraaf revient sur l'apparente forme physique de Verstappen et le journaliste, Erik van Haren, a donné son avis sur la forme du pilote Red Bull : " Pas mal de gens ont dit que, lorsqu'ils ont vu Verstappen sur la photo vendredi, ils ont trouvé qu'il avait l'air affuté. J'ai parlé à quelques autres personnes de son entourage et ils ont un peu modifié son programme d'entraînement. Avant, il commençait à s'entraîner au début ou à la mi-janvier, seulement la saison commence un peu plus tôt maintenant, en comparaison avec les années précédentes. Nous avons également connu des saisons où elle n'a commencé qu'à la fin du mois de mars et, en 2020, pas avant juin ou juillet à cause de la Covid-19".

Suited up for the 🆕 season 💪 #GivesYouWings pic.twitter.com/u9E0yyPeu2 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 3, 2023

"Les pilotes de F1 s'entraînent de manière un peu plus concise, plus de séances d'entraînement doubles et un peu moins de jours de récupération. Ils ont légèrement modifié tout cela. Je trouvais qu'il avait déjà l'air très en forme."

Ricciardo regardera le GP de Bahreïn sur son canapéLire plus

"Il y a encore des gens qui disent : 'Oui, je pourrais monter dans la voiture avec vingt kilos de plus, ce n'est pas nécessaire d'être entraîné pour cela', mais une fois que vous êtes assis dans une telle voiture avec ces forces G, vous remarquez à quel point vous devez être en forme pour y faire face. Surtout avec des courses comme Miami, c'est beaucoup de travail pour un pilote."