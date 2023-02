Thibaud Comparot & Stuart Hodge

Mardi 7 Février 2023 17:32

Valtteri Bottas s'est exprimé sur les difficultés qu'il a rencontrées en tant que coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes, décrivant cette période de sa carrière en F1 comme "épuisante".

Le Finlandais a été le coéquipier de Lewis Hamilton de 2017 à 2021, remportant 10 victoires en Grand Prix et 58 podiums. Le Finlandais a également terminé dans le top 3 du championnat des pilotes à quatre reprises.

Ricciardo regardera le GP de Bahreïn sur son canapéLire plus

C'est un bilan assez impressionnant, mais pour Bottas, le fait qu'il finisse la plupart du temps derrière Hamilton devenait extrêmement frustrant.

" En raison de ma nature compétitive, c'était difficile à accepter ", a déclaré Bottas à une émission de télévision finlandaise.

"Ce n'est que l'année dernière que j'ai pu admettre que Lewis Hamilton était un meilleur pilote. Je me suis toujours demandé comment je pourrais le battre et remporter le Championnat du monde. C'était cinq années assez épuisantes."

Aujourd'hui, à 33 ans et avec la sagesse de l'âge, Bottas repense qu'il aurait dû être un peu plus indulgent envers lui-même à l'époque et se donner plus de temps pendant les deux premières années chez Mercedes.

"Je voulais tout gagner tout de suite, et quand ça ne s'est pas produit, c'était difficile à accepter", a-t-il conclu.

Williams ne repart pas d'une feuille blanche en 2023Lire plus

En 2023, Valtteri Bottas sera de nouveau associé chez Alfa Romeo à son jeune coéquipier chinois, Guanyu Zhou. L'ancien pilote Mercedes avait signé l'année passée de bons résultats en première partie de saison avant de voir les performances de la C42 chuter au fur et à mesure des Grand Prix. En effet, si la monoplace était bien née en 2022, le manque de développement de la monoplace a progressivement éjecté les deux pilotes de la firme italo-suisse de la zone des points à l'arrivée des GP.

Même si Alfa Romeo a perdu son directeur d'écurie cet hiver, la firme de Hinwil veut de nouveau performer en 2023 et faire mieux que sa sixième place au classement des constructeurs acquise la saison dernière. Pour cela, Valtteri Bottas a insisté sur le fait qu'Alfa Romeo allait devoir investir du temps et des ressources afin de développer la nouvelle C43 tout au long de la campagne.