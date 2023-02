Ricciardo regardera le GP de Bahreïn sur son canapé

Thibaud Comparot

Mardi 7 Février 2023 16:22

Daniel Ricciardo va voir à quel point la F1 lui manque lorsqu'il regardera le premier Grand Prix de la saison 2023 à la télévision.

2023 est la première saison de Formule 1 à commencer sans Daniel Ricciardo sur la grille de départ depuis 2011. C'est une page qui se tourne pour le pilote australien, qui a conclu ses deux saisons difficiles avec McLaren lessivé, de son propre aveu au bord du burn-out.

Williams ne repart pas d'une feuille blanche en 2023Lire plus

Ricciardo est revenu au bercail, chez Red Bull Racing, mais en qualité de pilote essayeur. Sa tâche première sera de se consacrer au simulateur et aux démonstrations, et il assurera le rôle de réserviste sur certains Grands Prix, mais il va néanmoins prendre du recul vis-à-vis du paddock, ce dès le début de la saison.

"Je vais regarder la première course à la télévision probablement, donc je pense que ça va peut-être commencer à réveiller quelques sensations", a-t-il déclaré à Motorsport.com quant à savoir si le premier GP de la saison, à Bahreïn, lui fera réaliser s'il veut revenir ou non.

"Ensuite, je serai à Melbourne, ce sera la première course à laquelle j'assisterai. Et je pense que le simple fait d'être entouré de toute l'atmosphère, le bruit, le son, l'odeur... tout ça, ça va probablement faire son effet. Et nous verrons si je suis vraiment accroc et excité, et si j'ai envie de revenir ou si je suis simplement heureux d'être un fan pour un peu plus longtemps. Mais je pense que Melbourne va probablement me dire beaucoup de choses."

Sargeant présente un superbe casque arborant le drapeau américainLire plus

Ayant notamment refusé d'envisager un baquet chez Haas F1 Team, Ricciardo n'est pas particulièrement pressé de faire un retour, même en essais. "Disons que j'ai vraiment envie de tenter le coup, juste pour rester en forme si vous voulez, et pour que le corps ne subisse pas un choc complet lorsqu'il encaisse cinq g. Mais s'il y avait un test demain, ça irait. Je suis toujours heureux d'avoir un peu plus de temps libre. Au fur et à mesure que l'année avancera, je suis sûr que je serai volontaire, mais oui, je n'ai pas encore la bave aux lèvres."

"Du point de vue du pilotage, le simulateur sera le point principal. Je ferai quelques démonstrations au cours de l'année. Ce n'est pas confirmé, mais je sais qu'il y a des tests de pneus, donc si je dois piloter la voiture de cette année, ce sera sans doute plus probable [pendant ces tests] que lors d'EL1."