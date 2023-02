Williams ne repart pas d'une feuille blanche en 2023

Thibaud Comparot

Mardi 7 Février 2023 15:15

La nouvelle monoplace de l'écurie Williams sera une évolution, pas une révolution.

Williams est la troisième écurie du plateau à avoir présenté sa nouvelle monoplace pour la saison 2023 mais il a fallu se contenter d'une livrée apposée sur sa devancière. Un modèle 2022 qui, justement, n'a pas été jeté aux oubliettes mais a clairement servi de base dans l'espoir de remonter la pente cette année. Williams promet que la FW45, qui est encore à découvrir, poursuivra les concepts déjà étudiés dans l'espoir de quitter la dernière place du championnat constructeurs.

"Philosophiquement, [la FW45] est une évolution. Visuellement, vous verrez bien", assure à Motorsport.com Dave Robson, responsable de la performance chez Williams. "Les changements de règles sur le plancher dominent évidemment [la liste des nouveautés] et l'autre chose que vous trouverez la plus évidente est une mise à jour des pontons, qui représentent une évolution de ce que nous avons fait pour les améliorations de Silverstone [en 2022]."

"Nous étions alors un peu limités par la disposition des radiateurs et nous ne voulions pas les changer complètement. Nous avons donc eu l'occasion de travailler là-dessus et de disposer les choses un peu différemment. Ce sont probablement les principaux changements visibles mais, philosophiquement, c'est une évolution."

Le technicien de l'écurie de Grove, qui attend encore que son nouveau directeurs, James Vowles, prennent ses fonctions, espère que les progrès seront significatifs même s'il se montre également prudent.

"Les virages lents, demandant beaucoup d'appui, étaient certainement importants pour nous en termes de réglages", ajoute Robson. "Je pense que cela dépend en grande partie des caractéristiques de la voiture et de la façon dont les pilotes peuvent utiliser l'appui aérodynamique à disposition. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus, nous avons fixé des objectifs."

"Il est difficile de mettre un objectif de temps au tour sur quelque chose comme ça. Donc ça peut être compliqué de l'échanger pour de l'appui de base et de la traînée. Mais nous pensons que nous avons fixé de bons objectifs et que nous avons vu de bons progrès lorsque nous avons pris les données de la soufflerie et que nous les avons analysées sur le simulateur avec les pilotes. Mais il faudra voir. Nous avions certainement besoin d'apporter quelques améliorations et j'aime à penser que nous l'avons fait."