Alfa Romeo lève le voile sur la C43

Thibaud Comparot

Mardi 7 Février 2023 10:35

Alfa Romeo vient de lancer la C43, sa nouvelle F1 pour la saison 2023. La formation a opté pour une livrée rouge et noire, au lieu des couleurs blanche et rouge de 2022.

Alfa Romeo devient ainsi la quatrième équipe à offrir une première impression de sa nouvelle réalisation. L'écurie suisse a connu une saison relativement bonne en 2022, terminant sixième au championnat des constructeurs. Un grand pas en avant par rapport à 2021, où il avait dû se contenter de la neuvième place. Avec la C43, Alfa Romeo espère poursuivre cette progression. Valtteri Bottas et Zhou Guanyu seront aux commandes, tandis qu'Alessandro Alunni Bravi sera le tout nouveau patron de l'équipe. Théo Pourchaire, pilote français de Formule 2 sera le pilote de réserve de la firme italo-suisse.

Non, Verstappen n'a pas de simulateur dans son jet privéLire plus

Il s'agit donc de la dernière monoplace présentée avec les couleurs d'alfa Romeo. En effet, en 2024, Alfa Roméo se sera retiré pour laisser uniquement place à Sauber. Enfin, en 2026, l'écurie passera sous les couleurs d'Audi. La marque aux anneaux deviendra le motoriste de Sauber, remplaçant Ferrari.

"Donner vie à une voiture est un long processus qui touche tous les départements d'une équipe de course, c'est donc un moment de grande fierté de la voir dévoilée aujourd'hui", a déclaré Alessandro Alunni Bravi.

"Nous avons choisi de le faire devant nos fans, près de chez nous, parce que le lancement d'une nouvelle voiture n'est pas seulement le moment d'énoncer vos objectifs pour la saison à venir - c'est aussi le moment de rendre la pareille aux personnes qui vous ont soutenu, que ce soit dans les tribunes, devant la télévision ou à l'usine, et d'exprimer notre gratitude pour leur passion et leur foi en notre projet".

"Notre nouvelle voiture est le résultat de mois de travail, mais aujourd'hui n'est que le début d'un voyage. Nous devons continuer à travailler dur, avec humilité et dévouement, pour apporter la performance sur la piste."

"Tout le monde dans l'équipe est engagé dans cet objectif et je suis convaincu que nous récolterons les fruits de notre travail."

La C43, une évolution de l'ancienne Alfa Romeo

"Je suis très fier de ce que nous avons réalisé au cours de ces derniers mois, car la création d'une nouvelle voiture est toujours un effort massif de l'équipe", a déclaré le directeur technique de l'écurie, Jan Monchaux.

La préparation de Williams F1 qualifiée de "chaos contrôlé"Lire plus

"Cette voiture est une évolution de l'année dernière, reflétant les nouvelles réglementations et introduisant des changements majeurs dans les domaines où nous avons trouvé que des améliorations étaient nécessaires."

"J'espère qu'elle sera plus rapide que la voiture de l'an dernier, c'est ce qui compte le plus, et qu'elle sera aussi plus fiable - nous avons fait beaucoup d'efforts dans ce sens", a-t-il conclu.